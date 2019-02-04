美ISM非製造業見3年新低

道指曾應聲跌逾300點

不過數據欠佳，令市場預期聯儲局本月減息的機會大增，道指隨後大幅反彈。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期本月底減息的概率達92.5%，較周三躍升15.5個百分點。美國兩年期國債孳息率一度跌穿1.38厘，創兩年低位。美國10年期國債孳息率跌至1.52厘。期金曾升穿每盎司1520美元，油價偏軟。

最新數據反映非製造業多方面正在轉弱。新訂單指數降至53.7，較8月大跌6.6。就業則由53.1降至50.4。ISM綜合受訪企業的意見，稱業界對關稅、勞動力資源及經濟方向感到擔憂。早前公布的9月ISM製造業指數只有47.8，為2009年6月以來最低。雖然製造業僅為美國GDP貢獻一成左右，但其疲軟的情况似乎滲入廣泛的經濟層面。

Bleakley Financial Group投資總監Peter Boockvar稱，數據證明製造業疲軟及貿易戰的影響，正蔓延到服務業，令美國距離衰退近了一步。他認為稍後的中美貿易談判對經濟走向尤其重要。Pantheon Macroeconomics首席經濟師Ian Shepherdson稱，服務業憂慮關稅蠶食了消費者的購買力。

此外，特斯拉（Tesla）第三季電動車交付量創新高，達9.7萬輛，但低於目標，股價早段挫逾6%。另外，WeWork押後首次公開募股（IPO）後，債券面臨沽空壓力。IHS Markit的數據顯示，該公司的6.69億美元的債務中，有超過10%，即6700萬美元處於借出狀態，是有紀錄以來最多。

（綜合報道）

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