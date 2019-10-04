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美月中起向歐盟加徵關稅 補貼波音明年裁決 歐勢反擊

【明報專訊】世界貿易組織（WTO）就歐盟對空巴非法補貼，授權美國對價值75億美元的歐盟貨品徵收關稅後，美國政府隨即採取行動。美國貿易代表處透露，將於10月18日起向歐盟的飛機、食品、酒類等加徵關稅。這是世貿歷來開出的最大罰單，而這也將會是美國自去年對進口鋼鋁徵收關稅以來，對歐洲最大規模的加徵關稅。歐盟亦已向世貿申訴美國政府違規補貼波音，案件將在明年上半年裁決，屆時歐盟很可能獲授權向美國加徵關稅反擊。

美國總統特朗普發推文稱，歐盟多年來以關稅、貿易壁壘等妨礙美國貿易，此案歷時多年，取得了「漂亮的勝利」。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）稱，歐洲多年來一直向空巴提供大量補貼，經過15年訴訟，世貿確認美國有權對歐盟的非法補貼採取反制措施。根據美國貿易代表處發布的關稅清單，歐盟的飛機將被徵收10%關稅，而歐盟的農產品及工業產品則會被徵收25%關稅。這些農業及工業產品包括：愛爾蘭威士忌和蘇格蘭威士忌、咖啡、果汁、水果、部分豬肉產品、芝士、牛油、橄欖油、毛衣和毯子、部分機電工具。不過今次稅率已遠低於世貿授權的最多100%稅率。

涉75億美元 產品覆蓋飛機農產品酒類

由於美國早已針對歐盟，擬定一份價值210億美元的關稅清單，因此可從中選出部分內容，迅速行動。歐盟之前也列出了一份價值200億美元的美國貨品關稅清單，以便隨時還擊。將於11月初就職的歐盟新領導層，已敦促美方避免貿易戰。歐盟提議通過談判達成和解，避免報復性關稅。但美國官員表示，歐洲必先遵守世貿裁決。

歐盟委員會主席容克稱，如果有人向歐洲的飛機製造公司徵收關稅，歐盟將採取相同的行動。歐盟貿易委員馬爾姆斯特洛姆（Cecilia Malmstrom）表示，歐盟除了採取報復，別無選擇。她說，對於歐盟7月提出的規範民航客機業補貼，以及建立一套全球架構的綜合計劃，美國一直未作回應。

歐盟貿委：除報復別無選擇

歐洲空巴呼籲美國與歐盟避免互徵關稅，損害飛機工業。空巴在阿拉巴馬州設有工廠。不過美國的徵稅對象是新飛機，未提及飛機零件。這意味空巴仍能由歐洲工廠，運送零件到阿拉巴馬州組裝，而毋須繳交額外關稅。但擁有空巴機隊的美國航空公司表示，關稅可能導致機票漲價，威脅到航空公司職位。

此外，美國總統特朗普將在11月13日前，決定是否對歐盟的汽車和汽車零件加徵關稅。這將威脅價值約1000億美元的跨大西洋汽車貿易。歐盟外交官員稱，歐盟並非要等到世貿明年就波音非法補貼作出裁決才能採取行動，歐盟正考慮撤銷2006年與美國達成的一項和解協議。該協議讓波音及其他獲得「外國銷售公司」（foreign-sales corporation）資格的美國企業，以海外銷售結構獲得稅務寬免。這將使歐盟能對約值40億美元的美國貨品加徵關稅。但歐盟官員承認，撤銷協議可能促使美國向歐盟汽車加徵關稅。自去年7月以來，美歐處於不穩定的休戰。當時特朗普與容克達成協議，不再讓貿易戰升級，並進行貿易談判。但由於美國希望與歐盟商討農產品問題，談判陷入僵局。

《華爾街日報》分析指，新關稅不可能讓波音在價格方面比空巴更有優勢，因為歐洲幾乎肯定會反擊，或令波音的生意局限於美國市場，而空巴則局限於歐洲市場。航空業補貼在所難免，因為當中涉及國防，政府為此也投入資源研究。波音有23%收入來自國防合約，而空巴亦有17%。製造飛機所需的巨大資源，也使新競爭對手無法在缺乏補貼下進入市場。

（綜合報道）

[國際金融]

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