皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌

【明報專訊】餐飲股皇璽（8300）逆市擴張，前日公布收購多個餐廳品牌，以總代價575萬元向稻香（0573）收購台灣著名擔仔麵品牌「度小月」30%股權、營運品牌「Flamingo Bloom」的明昇及Forever Drinks40%股權、營運品牌「翰林茶館╱棧」品牌的天創40%股權，總代價全部以現金支付。
向稻香購度小月30%股權
稻香昨日股價跌0.75%，報1.33元，皇璽報0.065元，無升跌。今次交易前，皇璽原已持有度小月的六成股權，稻香持有三成，其餘5%、2.5%及2.5%分別由良機酒店管理顧問有限公司、酒店高層陳天佑及Luk Yuen Man持有。今次以547萬元收購稻香手持的三成度小月權益後，皇璽將持有度小月的九成權益，並將公司業績一併入帳。
同時，交易完成後，皇璽亦將全資持有「Flamingo Bloom」及「翰林茶館╱棧」兩品牌，並同樣將兩品牌業績併表。
總作價575萬 全現金支付
集團指，董事對上述收購的公司餐飲業務持正面態度，並認為長遠而言，該等餐飲業務將為集團帶來可觀回報。由於稻香集團於完成後不再於上述公司擁有任何權益，亦不願向其提供管理服務，皇璽有意自行經營目標公司的餐飲業務。