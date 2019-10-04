皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌

向稻香購度小月30%股權

稻香昨日股價跌0.75%，報1.33元，皇璽報0.065元，無升跌。今次交易前，皇璽原已持有度小月的六成股權，稻香持有三成，其餘5%、2.5%及2.5%分別由良機酒店管理顧問有限公司、酒店高層陳天佑及Luk Yuen Man持有。今次以547萬元收購稻香手持的三成度小月權益後，皇璽將持有度小月的九成權益，並將公司業績一併入帳。

同時，交易完成後，皇璽亦將全資持有「Flamingo Bloom」及「翰林茶館╱棧」兩品牌，並同樣將兩品牌業績併表。

總作價575萬 全現金支付

集團指，董事對上述收購的公司餐飲業務持正面態度，並認為長遠而言，該等餐飲業務將為集團帶來可觀回報。由於稻香集團於完成後不再於上述公司擁有任何權益，亦不願向其提供管理服務，皇璽有意自行經營目標公司的餐飲業務。