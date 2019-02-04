TCL系重組無知會證監 致歉兼提全購

事隔半年，T.C.L.實業控股（香港）因應未有知會證監會而致歉，並著手以每股3.23元及5.89元向TCL電子及通力電子提出全面收購，涉總代價逾50億元。

涉TCL電子通力 總代價逾50億

是次T.C.L.實業控股（香港）提出全購TCL電子及通力電子的每股作價，分別較10月2日兩者收報3.95元及5.69元，出現折讓約18.12%及溢價約3.5%，若全數街貨持有人接受收購，總代價分別為40.609億及10.32億元。T.C.L.實業控股（香港）表示，連同一致行動人士持股計算，將分別在TCL電子及通用持股52.41%及54.79%，並謂在完成全購後，保留兩家公司在港的上市地位。TCL電子昨日收報3.93元，跌0.51%；通力則報5.86元，升2.99%。

目前TCL實業控股由李東生及33名管理人員為首的礪達致輝持股30.2326%股權，李氏為首的礪達天成則另持股3.1005%。

礙於T.C.L.實業控股（香港）已完成接收股份，事前卻沒有徵詢證監會，有違《收購守則》，集團指深表歉意，同時按例向TCL電力及通力電子提出全購。