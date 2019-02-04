恒大9月銷售831億新高 內房重現「金九銀十」 多有雙位升幅

明報記者 方楚茵

另一龍頭內房碧桂園（2007）9月份錄得約515.8億元合同銷售，按年升40.4%，扭轉去年同期按年下跌頹勢。與恒大情況類同，憑藉9月份銷售表現，碧桂園終於扭轉今年銷售按年下滑情況，今年首9個月，碧桂園累計合同銷售金額約4229.3億元，按年微升1.8%。碧桂園今年未有定下銷售目標，以集團去年全年合同銷售約5018.8億元計，今年首9個月已完成去年約84%的銷售。

碧桂園扭去年頹勢 按年升40%

中小型內房方面，合景泰富（1813）9月單月合約銷售額為92.31億元，按年增66.6%；首9個月累計合約銷售額為600.03億元，按年增加23.5%。中國奧園9月單月合約銷售額為106.2億元，按年增35%；首9個月累計合約銷售額為785.8億元，按年增29%。

合景泰富銷售92億大增67%

當代置業（1107）首9個月累計合約銷售額為251.16億元，按年增一成，單9月份的合約銷售額為31.12億元，按年增3.4%。半新股內房中梁控股（2772）首9個月累計合約銷售額為1005億元，單計9月合約額為146億元。

據內地克而瑞地產研究報告指，在首9個月內房銷售三甲依次為碧桂園、恒大、萬科（2202），合約銷售額分別為5805.4億、4530.7億及4755.7億元，按年分別增加5.2%、1.1%及10.2%；另一龍頭融創中國（1918）首9個月累計合約銷售則達3696億元，按年增15.8%。單計9月份的合約銷售，則由恒大以830億元領先，按年增73.6%，其次為碧桂園的710億元，按年增16.4%，第三名為融創的630.2億元，按年增22.9%。至於萬科9月份則以492.5億元排第四，按年增長11.6%。至於買地方面，首9個月補充土儲的內房排名亦由碧桂園、萬科、融創包辦，三者分別為6245.1億、4339.7億及477.1億元。