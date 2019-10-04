張華峰晤劉怡翔 指孖展新規恐掀結業潮

今起實施 張曾要求押後

張華峰表示，劉怡翔亦都同意證券界經營困難，但後者希望業界以及立法會有關人士將訴求羅列成條、以書信形式遞交，之後財庫局將會試圖尋求證監協助解決。張表示，業界的訴求是希望將《指引》延後6個月實施，現在僅作為觀察期。不過條例現時「米已成炊」，對此張華峰回應指，已獲證監允諾若有券商未達到新指引要求，將會寬鬆處理，相信到時不會「一刀切」。

望寬鬆處理勿一刀切

新規為減少經紀行孖展短欠金額龐大情况，對券商可借出的孖展作出多項規管。張華峰引述其中幾項實施《指引》後可能引起的後果，包括若兩隻股票被認為是相關聯，券商可借出的比率將會大大降低；若銀行對某隻藍籌股提供五成按，券商便不能超越，要跟銀行比例；若銀行未提供某股票的孖展，券商亦難以提供相關孖展。

張華峰認為，《財政資源規則》已有充分的風險管理，經紀亦最了解客戶的信用狀况。他補充，在現時交易量萎縮、佣金競爭激烈的情况下，如果再縮減業務範圍，將會對業界造成極大影響；到時將並不是券商「少賺」的問題，而是會加速證券界的結業潮。