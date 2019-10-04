經濟
下一篇 上一篇

張華峰晤劉怡翔 指孖展新規恐掀結業潮

【明報專訊】證監規管孖展商新規《證券保證金融資活動指引》將於今起實施，立法會金融服務界議員張華峰早前對新規不滿，要求押後條例實施，昨日又與財經事務及庫務局長劉怡翔會面，表達業界意見。他表示，若監管過於嚴格，香港自由市場經濟將會受到掣肘，甚至引發券商結業潮。

今起實施 張曾要求押後

張華峰表示，劉怡翔亦都同意證券界經營困難，但後者希望業界以及立法會有關人士將訴求羅列成條、以書信形式遞交，之後財庫局將會試圖尋求證監協助解決。張表示，業界的訴求是希望將《指引》延後6個月實施，現在僅作為觀察期。不過條例現時「米已成炊」，對此張華峰回應指，已獲證監允諾若有券商未達到新指引要求，將會寬鬆處理，相信到時不會「一刀切」。

望寬鬆處理勿一刀切

新規為減少經紀行孖展短欠金額龐大情况，對券商可借出的孖展作出多項規管。張華峰引述其中幾項實施《指引》後可能引起的後果，包括若兩隻股票被認為是相關聯，券商可借出的比率將會大大降低；若銀行對某隻藍籌股提供五成按，券商便不能超越，要跟銀行比例；若銀行未提供某股票的孖展，券商亦難以提供相關孖展。

張華峰認為，《財政資源規則》已有充分的風險管理，經紀亦最了解客戶的信用狀况。他補充，在現時交易量萎縮、佣金競爭激烈的情况下，如果再縮減業務範圍，將會對業界造成極大影響；到時將並不是券商「少賺」的問題，而是會加速證券界的結業潮。

相關字詞﹕券商 劉怡翔 孖展 證監會 張華峰

上 / 下一篇新聞

傳立《反蒙面法》 恒指曾倒升150點 港鐵莎莎急漲 分析：不一定是好消息
傳立《反蒙面法》 恒指曾倒升150點 港鐵莎莎急漲 分析：不一定是好消息
大摩唱淡希慎九置「跑輸同業」
大摩唱淡希慎九置「跑輸同業」
大孖沙增持旗下公司股份 吳光正最重手 出資1768萬
大孖沙增持旗下公司股份 吳光正最重手 出資1768萬
外電：滔搏下限定價 集80億
外電：滔搏下限定價 集80億
美基金經理Bass：港經濟面臨嚴重下滑
美基金經理Bass：港經濟面臨嚴重下滑
瑞銀：家族本港設點無減
瑞銀：家族本港設點無減
標普：港府規管第三方 更利API發展 目前靠銀行自行監察 開放意欲低
標普：港府規管第三方 更利API發展 目前靠銀行自行監察 開放意欲低
貿發局：本月4展覽如常舉行
貿發局：本月4展覽如常舉行
貝萊德擬伙騰訊建投資軟件
貝萊德擬伙騰訊建投資軟件
恒大9月銷售831億新高 內房重現「金九銀十」 多有雙位升幅
恒大9月銷售831億新高 內房重現「金九銀十」 多有雙位升幅
TCL系重組無知會證監 致歉兼提全購
TCL系重組無知會證監 致歉兼提全購
濠賭股全線逆市升 澳博表現最佳
濠賭股全線逆市升 澳博表現最佳
皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌
皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌
華能新能源母企出手私有化
華能新能源母企出手私有化
美月中起向歐盟加徵關稅 補貼波音明年裁決 歐勢反擊
美月中起向歐盟加徵關稅 補貼波音明年裁決 歐勢反擊
美ISM非製造業見3年新低
美ISM非製造業見3年新低
三星關閉中國最後手機廠
三星關閉中國最後手機廠
張兆聰：港股似整固 小心特朗普孤注一擲
張兆聰：港股似整固 小心特朗普孤注一擲
張宗永：投行新人招聘條件 上街青年皆具備
張宗永：投行新人招聘條件 上街青年皆具備
技術取勝：新世界中線上試11元
技術取勝：新世界中線上試11元
盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會
盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會
VISA：港人過大海 使費多過去日本
VISA：港人過大海 使費多過去日本
新地打工皇帝 雷霆加薪至2805萬
新地打工皇帝 雷霆加薪至2805萬
劉思明：港股具承接 聯想築底蠢動
劉思明：港股具承接 聯想築底蠢動
周顯：港交所併倫交所 政治上不可行
周顯：港交所併倫交所 政治上不可行
譚新強：香港貴為war zone 樓市仍跑贏全球大城市！
譚新強：香港貴為war zone 樓市仍跑贏全球大城市！
湯文亮：現在買樓 如立危牆之下
湯文亮：現在買樓 如立危牆之下
港人移民查詢 較傘運顯著增 英語系國家最熱門 塞浦路斯馬耳他易入籍
港人移民查詢 較傘運顯著增 英語系國家最熱門 塞浦路斯馬耳他易入籍
12現樓一手盤加快推 趕空置稅前清貨 新地皇府灣21年洋房招標
12現樓一手盤加快推 趕空置稅前清貨 新地皇府灣21年洋房招標
愛海頌今上載樓書 首批料達180伙
愛海頌今上載樓書 首批料達180伙
花都2房買家撻訂 連使費損手20萬
花都2房買家撻訂 連使費損手20萬
第一城2房月租險守萬元
第一城2房月租險守萬元
中區商廈空置率14年新高
中區商廈空置率14年新高
規劃署不反對南灣道項目放寬高限
規劃署不反對南灣道項目放寬高限