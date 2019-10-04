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貿發局：本月4展覽如常舉行

【明報專訊】雖然旅發局以安全為理由，宣布取消「香港單車節」及「香港美酒佳餚巡禮」，但貿發局表示，10月份的4個展覽將會如常進行。而在9月份的一個星期一，瑞銀集團（UBS）還如常在香港舉行了一次董事會，招待了大批賓客。

瑞銀上月在港接待逾200名客戶

據彭博資訊報道，當瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti在9月份的一個星期日早上抵達香港時，香港已經連續14個星期出現示威活動。在Ermotti入住的四季酒店附近就有示威者在港鐵站外投擲汽油彈，而警方則施放了催淚氣體以及使用了水炮車。但翌日早上，街道已經完成清潔，而Ermotti在同事協助下，亦大致按照原有行程工作，只是避免經過某些地區。瑞銀集團的董事會在該日照常舉行，該公司還在四季酒店招待了超過200名客戶及商界領袖。

彭博認為，儘管近3個多月，每逢周末和假期，香港某些地區就會變成「戰場」，但在這個自1997年回歸中國以來的最大政治危機當中，香港展示了它繼續作為國際金融及商業中心的高度彈性和能力。

10月買家團逾2萬人 與去年接近

貿發局署理總裁周啟良昨天亦表示，該局為本月4個展覽（電子產品展、電子組件展、秋季燈飾展、戶外及科技照明博覽）主動組織的買家團共220個，團數比去年有單位數字的跌幅；但買家團總人數超過2萬人，與去年非常接近。

暫時來說，這4個展覽都是照常進行。但若真的出現特別情況，安全仍是第一考慮，他也呼籲各方克制。另外，他又透露，該局月前決定，在今個財政年度內（截至明年3月底）增撥1000萬元經費，用於吸引外國買家來港。

不過，貿發局的職員補充，10月份的展覽該局並非要到8月或9月才開始在外國做工夫，早在好幾個月前，該局就已經有一些宣傳工作和開支。因此，增撥推廣經費並非單純是因為示威活動，還包括一些長遠的考慮。

相關字詞﹕旅發局 四季酒店 彭博 瑞銀集團 貿發局

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