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標普：港府規管第三方 更利API發展 目前靠銀行自行監察 開放意欲低

【明報專訊】金管局近年積極推動金融科技發展，去年7月宣布制定銀行業開放API（應用程式界面）框架，不過金管局未擬直接監管與銀行合作的第三方服務提供者。評級機構標準普爾昨發表報告，指出香港的監管框架令「開放銀行」（Open Banking）發展緩慢，銀行須確保第三方有足夠私隱監管，單靠銀行與第三方直接討論，日後涉及個人資料和交易時，開放銀行會相當困難。標普認為，參照英國做法，由監管機構集中規管第三方，設立准入「白名單」制度，將有助加快銀行開放。

明報記者 歐陽偉昉

本港銀行各自與第三方討論合作，隨着銀行生態系統將出現更多功能和數據，對私隱和安全的挑戰將會增加，銀行有義務確保合作的第三方，同樣合乎金管局的私隱保護和監管政策。銀行需要評估合作方的客戶和數據保護的風險管理能力，不過標普認為，這正超出了銀行選擇服務提供者的標準，通常銀行只會考慮第三方的財務狀况，公司聲譽和管理質量。

設專責小組 僅能解決部分問題

在金管局開放API框架下，雖然業界設立專責小組，制定審核第三方服務供應商的共同標準，不過標普認為這僅能解決部分問題。即使有共同標準，銀行仍要負責選擇、管理和持續監察第三方服務供應者，會減低銀行向第三方開放的意欲，阻礙香港開放銀行發展。

倡設准入「白名單」制度

標普認為，類似英國的「白名單」制度，可有助開放銀行的發展。第三方服務提供者需要獲得監管機制認可，而英國九大銀行則需要獲得客戶同意下，向獲認可的第三方披露客戶資料，截至今年7月底，已有95間機構獲得批准。標普指，計劃促進了銀行和金融科技公司，在數據整理、個人理財、小企業理財、消費者貸款和身分驗證等方面，進行更多合作。

小型銀行或難以適應變化

金管局開放API框架，自今年1月和本月底開始首兩個階段，第三方可查閱銀行產品和服務資料，以及接受經第三方申請銀行產品。第三及第四階段涉及較敏感的讀取帳戶資訊和進行交易，將在明年公布技術標準，未有實施時間表（見表）。

標普認為曾在其他地區有開放API經驗的銀行，可成為本港市場先行者。不過缺乏資源和經驗的小型銀行，或會難以適應變化和負擔成本，長久以來這可能會降低客戶使用其服務，減少收入。

相關字詞﹕開放api 標準普爾 應用程式界面 隱私 金融科技 金管局 開放銀行

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