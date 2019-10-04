美基金經理Bass：港經濟面臨嚴重下滑

早沽空港元 稱社會動盪會刺激資本外逃

Kyle Bass曾在5月表示，基金正在沽空港元、長倉美元，反映他對對香港沒有足夠外匯儲蓄捍衛聯繫匯率的觀點。他當時稱即使是保守的最低準備金要求，香港也需要4950億美元外匯儲備。

據金管局公布，截至8月底的官方外匯儲備資產為4328億美元（見圖），按月減少156億美元，但仍相當於香港流通貨幣約7倍，過去28個月一直保持在4000億美元以上。

8月外匯儲備資產按月減156億美元

昨日港元遠期沒有大幅變化，即使在周二（1日）發生嚴重衝突，12個月港元遠期匯率亦未有跌穿7.85，昨日跌穿7.84後已在即日收復該水平，昨晚10時半報7.8392。遠期匯率在8月底曾跌穿7.85，有意見將港元遠期匯率與壓注聯繫匯率失守拉上關係，不過金管局副總裁李達志曾表示，指港元遠期匯率因流動性較低而較現貨匯率較為波動，以此作為脫鈎「引伸機會率」並無實際意義。

金管局總裁余偉文在周三履新時表示，上任後的首要工作是保持金融穩定。聯繫匯率曾幫助香港抵禦了多次衝擊，是香港經濟金融的重要基石，深信聯匯制度是最適合香港的貨幣制度，無意也無需改變。

12個月港元遠期即日收復7.84

昨日港元匯率大致在7.84以上平穩，截至晚上10時半報7.8425。隔夜拆息回落至1.31厘，1個月拆息亦在季結後繼續回落，下跌6.64點子（1厘等於100點子），報1.7696厘，3個月拆息跌1.7點子，報2.2435厘。