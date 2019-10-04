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大摩唱淡希慎九置「跑輸同業」

【明報專訊】香港8月整體零售銷售按年大跌23%，創有紀錄以來最大單日跌幅。大摩發報告唱淡香港零售，雖然今年9月的零售氣氛較8月有所好轉，但由於去年9月底高鐵通車，令10月基數較高，加上10月1日訪港人數大跌逾60%，較難預測今個月的表現。

高檔零售商場易受遊客消費影響

該行認為，由於高檔零售商場更易受遊客消費影響，對其業主持審慎態度，預告希慎（0014）及九置（1997）將分別在未來30天及60天內跑輸同業，機會高達80%。

大摩認為，10月1日訪港人數大跌60%，反映香港零售氣氛仍然疲弱，預計第3季的零售銷售將按年下跌13%，第4季則跌8%，銅鑼灣辦公室租金在未來數月將會平穩發展，尖沙嘴辦公室租金在未來12月亦會持平。

國慶日訪港客大跌六成

該行指出，希慎過去的市盈率與港零售銷售走勢同步，因此股份有80%機會在未來30日內跑輸同業。由於公司的主要每股資產淨值（NAV）在於香港地產投資，料未來NAV將有50%折讓，給予希慎目標價37元，較上日收市價有19.55%潛在升幅，評級為「與大市同步」。

大摩又稱，九置過去的市盈率與港零售銷售走勢同步，料未來60天內股價將跑輸同業。該行預計九置的NAV將有40%折讓，給予其目標價48元，較上日收市價有10.73%潛在升幅，評級為「減持」。

相關字詞﹕希慎 大摩 九龍倉置業 辦公室租金 零售銷售 香港零售

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