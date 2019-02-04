傳立《反蒙面法》 恒指曾倒升150點 港鐵莎莎急漲 分析：不一定是好消息

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日低開211點後，跌幅曾擴大至233點，午後傳出港府有意在今、明兩日公布《反蒙面法》，港股倒升最多150點，收市升67點或0.26%，報26,110點。國指升38點或0.37%，報10,220點，大市成交金額625億元，較上日輕微回升近1%。恒指夜期變動不大，至昨晚11時30分報26,089點，低水21點。

九倉置業仍跌近1%

昨日下午2時多，部分本地傳媒引述消息報道，香港政府準備引用《緊急法》頒布《反蒙面法》，以控制示威局勢，籌備法例工作已接近完成，部分受示威影響股份即有反彈（見表），港鐵（0066）股價昨日由跌轉升，收市升2.3%，報44.5元；莎莎（0178）亦先跌後抽升，收升逾4%。商場股表現不一，領展（0823）無升跌，收報86.9元，九倉置業（1997）跌0.91%，收報43.35元。

中民證券：本月中下旬見真章

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪認為，昨日股市藉《反蒙面法》消息反彈，但不等於是一項好消息，因為法例或引發更多衝突。

由於本月中下旬有更多左右市場的事件，例如貿易會談、特首發表新一份《施政報告》等，屆時港股於才會「見真章」。黃偉豪又稱，現階段對本地股份有保留，例如是零售、商場等，而港鐵多個車站被破壞，亦需金錢維修，難以短時間重上軌道。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，港股現處於「日升日跌」節奏，昨日《反蒙面法》只是初步消息，未來發展難以預測，不過外圍未有利淡消息，加上內地股市下周復市，內需股見炒作，故昨日恒指有所反彈。

溫鋼城認為，因10月15日便是2500億美元中國貨品關稅從25%加至30%的日期，目前市場靜待中美10月10日的貿易會談，在此之前港股仍會橫行為主，短線可上望20天線水平（26,521點），相信會談後港股將有明顯方向。

瑞信唱好 體育用品股全線升

另外，瑞信發報告，指出7月首周至9月底期間，內地運動品牌售價平均每周亦有所上升調整，看好行業前景，體育用品股股價全線向上，李寧（2331）收市升4.52%至23.15元，特步國際（1368）亦升3.95%，收報4.47元，安踏（2020）及361度（1361）分別升3.4%及2.33%。