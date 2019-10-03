第一太平戴維斯黎青山：科技金融撐起深圳甲廈

第一太平戴維斯數據顯示，今年首季深圳甲級寫字樓的空置率高達18.2%，驟眼看來是反映空置情况嚴重，黎青山認為，去年下半年開始爆發的中美貿易戰就此帶來一定影響，但深圳甲廈新增供應充足亦是重要因素，「宏觀經濟環境而言，中美貿易戰持續升級，疊加內地經濟增長放緩，令企業對擴展業務採取審慎態度，故深圳甲廈市場租賃需求增長呈短期疲軟的表現。另外，前海、寶安中心區等新興子市場相繼崛起，新增供應湧現，深圳甲廈市場多中心區的特點，區域間競爭愈發激烈，短期內會導致全市空置率升高」。

黎青山表示，深圳在未來5年每年平均有100萬方米的甲廈新增供應推出市場，規模相當龐大，延續當地甲廈過去10年發展的特色，「深圳整個城市是由東向西一直發展的長型城市規劃，由羅湖、福田、南山後海到前海，以及寶安中心區，每年甲廈新增面積這麼多，但市場仍然成功吸納大部分，反映需求亦相當強勁，否則空置率應該升至更高水平」。

新增供應足 租金仍升反映需求旺

本港中區甲廈逾半租戶屬國際金融機構，黎青山指出，雖然金融機構也是深圳甲廈的重要租戶，但科技企業的重要性亦愈來愈高，「深圳在金融及科技兩方面都好強，有深圳證券交易所坐鎮始終是很大的優勢，因此吸引很多相關金融機構進駐，以及會計師及律師事務所等高端服務業，為深圳甲廈帶來殷切的租賃需求；另外，深圳科技企業亦可承受高租金，尤其是與廣州比較的話，深圳是不少全國具領導地位的科技企業的總部，也是國內及國際科技企業的研發中心，深圳科技企業的承租能力便高於全國同業。例如我們所處大廈（深圳南山區中國華潤大廈）的最大租戶便是內地智能手機品牌OPPO，它們走在行業的前端，承租能力亦相對較高」。

談到以深圳為總部的中國科技龍頭企業，讀者相信會率先想到騰訊（0700）及華為，它們對深圳甲廈有何租賃需求呢？黎青山指出，與Google及Apple等美國科技巨擘在矽谷建立具備自己特色的小鎮類似，華為已將深圳總部的部分功能搬至東莞松山湖建立產業園區，他相信若日後華為的發展帶來新增需求，始有機會積極租賃深圳甲廈；至於騰訊，同樣位於南山區的新總部、斥資18億元人民幣興建的濱海大廈於去年11月啟用，樓面面積達34萬平方米，是舊總部的3倍，可容納逾8000名員工。

騰訊攻人臉識別支付 增租用樓面

黎青山指出，騰訊旗下支付業務近月積極拓展人臉識別支付的新科技，客戶同意微信支付使用其容貌作識別用途後，在深圳的7-11便利店或其他指定商戶購物時，經商戶的人臉識別系統確認身分後，消費金額可以直接從微信支付的錢包內扣帳，過程中連智能手機亦不需要使用。他分析，由於人臉識別支付及其他科技成為增長亮點，騰訊需要增聘人手拓展業務，故騰訊近來在新舊總部附近均額外租用甲廈作寫字樓。

第一太平戴維斯研究部統計資料顯示，今年第二季本港甲廈平均月租折合約每平方米750元人民幣，而北京、上海、深圳及廣州的平均月租每平方米約368元、272元、220元和181元人民幣，換言之，深圳甲廈月租不足本港三分之一，而且亦低於北京及上海。黎青山分析，本港是國際金融中心，國際金融機構的承租能力屬相當高；北京則是中國首都，是央企及國企的總部；上海是內地金融中心，亦有上海證券交易所，金融機構佔當地甲廈租戶的比例料高於深圳，故此上海甲廈租金亦較高。

租戶追逐有限供應 推高港租金

黎青山提到，目前本港甲廈不止平均租金遠高於內地一線城市，有關差距在過去3年亦在拉闊，關鍵是本港甲廈期內新增供應有限，「香港甲廈的供應已幾近飽和，旺盛的租賃需求促使企業租戶追逐市場僅有的供應，進而刺激到當地寫字樓平均租金高速增長」。

至於深圳甲廈不同地區的比較，黎青山指出，目前福田中心區平均月租達每平方米246元人民幣，緊隨其後的是南山區後海平均月租229元人民幣，同屬南山區的前海及科技園平均月租分別僅179元及174元人民幣。換言之，即使深圳市政府近年推出多項政策支持前海的發展，包括境外人士出入境管理制度簡便化、高級人才的薪俸稅優惠，而且企業所得稅率低至15%，但由於前海的基建暫未成熟，例如地鐵站要在幾個月後才通車，故現時前海的甲廈平均月租暫時比不上發展成熟的福田中心區及南山後海區。

國際金融機構觀望「先行示範區」細節

國務院8月中頒布《關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，為深圳發展明確戰略定位，訂立明確的「路線圖」和「時間表」。該月深圳外匯局亦印發通知，在前期前海試點的基礎上，在深圳市全豁開展資本項目外匯收入支付便利化試點，由「先審後付」變為「先付後抽查」。投資界密切注視，中央會否以深圳作為開放資本帳的試點，以及此舉對本港的國際金融中心地位帶來的影響。

黎青山分析，雖然廣東省已表態將「傾全省之力」支持深圳建設為中國特色社會主義先行示範區，但上述政策推出不足兩個月，估計國際金融機構需要更多時間解讀，包括觀望有何具體細則推出才會決定租賃更多深圳甲廈樓面。至於該政策對本港的影響，他認為，中國貨幣國際結算量將來只會愈做愈大，雖然香港料會繼續保持國際金融中心地位，深圳的定位相信是如何與香港優勢互補，「大家配合如何處理多出來的蛋糕」。

明報記者 葉創成

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