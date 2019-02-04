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愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起

【明報專訊】踏入第四季，發展商陸續公布開盤部署，其中今年迄今未曾推售全新樓盤的長實（1113），旗下與市建局合作的深水埗愛海頌，擬本周內上載樓書，並部署下周初同步向公眾開放設於紅磡置富都會商場的示範單位及開價。

長實：價錢屬市場可接受程度

長實助理首席經理（營業） 何家欣表示，愛海頌開價會參照項目本身的地利條件和開則優點，價錢屬市場可接受程度。

項目提供876伙單位，當中2房戶涉658伙，實用474至507方呎，佔全盤單位總數75%；3房連儲物室戶型涉218伙，實用695至786方呎，佔全盤25%；除標準戶外，項目亦設11個天台特色戶。

傲瀧連天台戶實呎3.1萬

不過，近日社會氣氛因暴力衝突升級更趨惡劣，10月首兩日新盤市場僅錄逾10宗成交，其中新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，昨日再售出2伙，包括3座7樓B室，實用1886方呎連1544方呎天台，成交價5856.2萬元、實呎3.1萬元。

另F座3樓G室，實用2324方呎連私家花園，成交價5202.6萬元、實呎2.23萬元。

傲瀧過去5日售出10伙，令項目自2017年中推出以來的累售單位增至628伙，套現總額177億元。

會德豐（0020）屯門掃管笏現樓項目NAPA，以招標形式售出C26號洋房；物業實用2040方呎、另連876方呎花園和585方呎天台，成交價3590.4萬元、實呎1.76萬元。

億京大埔白石角海日灣，亦透過招標售出COURT B 第2座6樓C室，單位實用1179方呎，成交價1867萬元、實呎1.58萬元，為項目本月首宗成交。

Grand YOHO第2期推2伙招標

此外，一手空置稅事在必行，發展商繼續加快清貨；新地（0016）已屆現樓的元朗Grand YOHO第2期，上載新銷售安排，推出5座30樓C室、46樓C室兩伙招標，單位實用1185及1188方呎，同屬4房雙套連儲物房間隔，招標日期為10月6日（本周日）至11月30日。

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