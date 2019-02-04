愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起

長實：價錢屬市場可接受程度

長實助理首席經理（營業） 何家欣表示，愛海頌開價會參照項目本身的地利條件和開則優點，價錢屬市場可接受程度。

項目提供876伙單位，當中2房戶涉658伙，實用474至507方呎，佔全盤單位總數75%；3房連儲物室戶型涉218伙，實用695至786方呎，佔全盤25%；除標準戶外，項目亦設11個天台特色戶。

傲瀧連天台戶實呎3.1萬

不過，近日社會氣氛因暴力衝突升級更趨惡劣，10月首兩日新盤市場僅錄逾10宗成交，其中新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，昨日再售出2伙，包括3座7樓B室，實用1886方呎連1544方呎天台，成交價5856.2萬元、實呎3.1萬元。

另F座3樓G室，實用2324方呎連私家花園，成交價5202.6萬元、實呎2.23萬元。

傲瀧過去5日售出10伙，令項目自2017年中推出以來的累售單位增至628伙，套現總額177億元。

會德豐（0020）屯門掃管笏現樓項目NAPA，以招標形式售出C26號洋房；物業實用2040方呎、另連876方呎花園和585方呎天台，成交價3590.4萬元、實呎1.76萬元。

億京大埔白石角海日灣，亦透過招標售出COURT B 第2座6樓C室，單位實用1179方呎，成交價1867萬元、實呎1.58萬元，為項目本月首宗成交。

Grand YOHO第2期推2伙招標

此外，一手空置稅事在必行，發展商繼續加快清貨；新地（0016）已屆現樓的元朗Grand YOHO第2期，上載新銷售安排，推出5座30樓C室、46樓C室兩伙招標，單位實用1185及1188方呎，同屬4房雙套連儲物房間隔，招標日期為10月6日（本周日）至11月30日。