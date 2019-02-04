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嘉湖焦屍案同層3房485萬 低市價兩成

【明報專訊】有買家趁市場氣氛轉差入市，即使凶宅同層戶亦獲買家承接。市場消息稱，天水圍嘉湖山莊美湖居5座高層C室，實用544方呎，屬3房間隔，最新以484.8萬元易手，實呎8912元，成交價低市價約18%。資料顯示，該層有單位於2016年發生焦屍案；原業主於2010年以182.5萬元購入，持貨9年後，帳面賺302.3萬元或1.6倍。

荃中凶宅同層2房400萬易手

據土地註冊處資料顯示，荃灣中心17座低層F室，實用面積329方呎，屬2房間隔，以400萬元成交，實呎12,158元，成交價較正常市價低約一成。原業主於2016年以255購入，持貨3年，帳面獲利145萬元或57%。資料顯示，同層單位曾於1996年發生轟動一時的「六屍命案」。

此外，粉嶺花都廣場有3房戶減至617萬元沽出。中原副區域營業經理洪文鋒表示，花都廣場3座中層G室，實用面積526方呎，屬3房間隔，最初叫價650萬元放售，期後累減33萬元或5%，以617萬元成交，實呎11,730元；原業主2007年約152萬元購入，帳賺465萬元或約3.1倍。

12物業拍賣乏人問津

二手市場淡靜，忠誠拍賣行昨日推出12項物業，惟拍賣競投氣氛冷清，全數未能售出。昨日拍賣的物業以住宅類別為主，非住宅類別包括寫字樓、舖位及電單車車位；其中有兩個銀主物業，分別為荃灣力生廣場低層雙號舖位及元朗新潭路93號翠巒單號屋。另拍賣物業中亦涉及法院令物業，單位位於黃大仙鳳德邨雪鳳樓中層5號室，實用面積376方呎，於綠表市場叫價280萬元出售，實呎7447元。忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑認為，現時市場銀主盤供應量低，加上息口環境低，故銀主叫價硬淨。

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