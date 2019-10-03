9月持牌代理連跌兩月 14月新低

代理公司分行減少13間

地監局發表的最新數據，除顯示持牌代理人數續跌外，代理公司分行數量亦見下跌勢頭，9月共錄得7101間，較8月錄得的7114間，減少13間或0.2%。

業界料未來有裁員壓力

對代理人數、分行數量均錄得按月下趺，Q房網香港董事總經理陳坤興回應稱，受社會運動愈趨激烈、中美貿易戰等因素持續影響下，第四季本港經濟和樓市氣氛，均難以睇好，相信代理業界不但會放慢擴張分行步伐，甚至會有裁員壓力。陳坤興估計，地監局下次公布的持牌代理人數，有機會較今次再減少約200人或0.5%。

不過，第三季社會氛圍雖然極為惡劣（7至9月），但9月新盤成交市况卻比8月稍為回暖。

中原地產亞太區主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月整體一手成交宗數錄得1396宗，比8月錄逾1310宗，按月升6.6%，中原9月錄得的住宅佣金收益為2.65億元，比8月錄約1.7億元（為今年暫時最低月份），按月升約56%。

陳永傑又稱，發展商於第三季末段開始重新推盤，料第四季會加大開盤力度，並會以低價開售作招徠，估計本季整體一手銷情將介乎4500至5000宗，較第三季按季回升11%至23%不等。