經濟

香港地產

下一篇 上一篇

9月持牌代理連跌兩月 14月新低

【明報專訊】受反修例風波引發的社會暴力衝突日益升級、中美貿易戰兩大因素影響下，不但打擊零售市道，樓市亦受拖累，令持牌地產代理人數連跌兩個月。地產代理監管局最新數據顯示，截至今年9月底，持牌地產代理總數涉39,589人，較8月再減少185人或0.5%，是去年7月後的14個月低位。業界估計，經濟情况變差，代理行業於第四季內具裁員壓力。

代理公司分行減少13間

地監局發表的最新數據，除顯示持牌代理人數續跌外，代理公司分行數量亦見下跌勢頭，9月共錄得7101間，較8月錄得的7114間，減少13間或0.2%。

業界料未來有裁員壓力

對代理人數、分行數量均錄得按月下趺，Q房網香港董事總經理陳坤興回應稱，受社會運動愈趨激烈、中美貿易戰等因素持續影響下，第四季本港經濟和樓市氣氛，均難以睇好，相信代理業界不但會放慢擴張分行步伐，甚至會有裁員壓力。陳坤興估計，地監局下次公布的持牌代理人數，有機會較今次再減少約200人或0.5%。

不過，第三季社會氛圍雖然極為惡劣（7至9月），但9月新盤成交市况卻比8月稍為回暖。

中原地產亞太區主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月整體一手成交宗數錄得1396宗，比8月錄逾1310宗，按月升6.6%，中原9月錄得的住宅佣金收益為2.65億元，比8月錄約1.7億元（為今年暫時最低月份），按月升約56%。

陳永傑又稱，發展商於第三季末段開始重新推盤，料第四季會加大開盤力度，並會以低價開售作招徠，估計本季整體一手銷情將介乎4500至5000宗，較第三季按季回升11%至23%不等。

上 / 下一篇新聞

8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻
8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻
大行看淡澳門黃金周賭收
大行看淡澳門黃金周賭收
寶光又盈警 料中期轉蝕4500萬
寶光又盈警 料中期轉蝕4500萬
資金低買 恒指26000點失而復得
資金低買 恒指26000點失而復得
一眾新股做好 百威再升半成
一眾新股做好 百威再升半成
余偉文：首要保持金融穩定
余偉文：首要保持金融穩定
大連港母企全購擅「減價」捱轟 無披露要約價扣除股息 證監裁定原價提購
大連港母企全購擅「減價」捱轟 無披露要約價扣除股息 證監裁定原價提購
匯豐9月現樓按揭 市佔不入三甲
匯豐9月現樓按揭 市佔不入三甲
美匯豐法興等6行 監管鬆懈共罰4680萬
美匯豐法興等6行 監管鬆懈共罰4680萬
李嘉誠「舊愛」中航國際 擬每股9元私有化
李嘉誠「舊愛」中航國際 擬每股9元私有化
日資購都市日報 擬注資2.2億
日資購都市日報 擬注資2.2億
陽光能源台存託憑證 11月退市
陽光能源台存託憑證 11月退市
高盛：美撤中資股至少需半年
高盛：美撤中資股至少需半年
橋水創辦人Dalio：美對華或有更大制裁
橋水創辦人Dalio：美對華或有更大制裁
震雄加碼出租深圳地 5年租金596萬
震雄加碼出租深圳地 5年租金596萬
金界首9月賭收升29%
金界首9月賭收升29%
Libra支付網絡伙伴擬退出計劃 涉VISA萬事達卡等 憂惹歐美監管審查
Libra支付網絡伙伴擬退出計劃 涉VISA萬事達卡等 憂惹歐美監管審查
美製造業數據10年低 道指早段曾跌逾500點
美製造業數據10年低 道指早段曾跌逾500點
Airbnb擬明年直接上市
Airbnb擬明年直接上市
張兆聰：短暫因素礙業績 新創建高息可守
張兆聰：短暫因素礙業績 新創建高息可守
梁志麟：局勢難測 觀望美元發展
梁志麟：局勢難測 觀望美元發展
李曉佳：政治問題 可用土地解決？
李曉佳：政治問題 可用土地解決？
技術取勝：騰訊料310元有支持
技術取勝：騰訊料310元有支持
劉思明：強勢股受捧 新濠回勇可取
劉思明：強勢股受捧 新濠回勇可取
周顯：中國老千留後路 不會到美國上巿
周顯：中國老千留後路 不會到美國上巿
湯文亮：新冰河時期 要做好部署
湯文亮：新冰河時期 要做好部署
陳德豪：亂局持續 商舖商廈住宅排隊跌
陳德豪：亂局持續 商舖商廈住宅排隊跌
9月物業登記跌穿400億 3年新低 反映8月樓市 業界料業主減價刺激交投反彈
9月物業登記跌穿400億 3年新低 反映8月樓市 業界料業主減價刺激交投反彈
嘉湖焦屍案同層3房485萬 低市價兩成
嘉湖焦屍案同層3房485萬 低市價兩成
愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起
愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起
方黃吉雯雲暉大廈頂層戶11.5萬租出
方黃吉雯雲暉大廈頂層戶11.5萬租出
春園街舊樓部分業權 財團近4.5億收購
春園街舊樓部分業權 財團近4.5億收購
第一太平戴維斯黎青山：科技金融撐起深圳甲廈
第一太平戴維斯黎青山：科技金融撐起深圳甲廈
青年建築設計比賽 競遂前海項目合同
青年建築設計比賽 競遂前海項目合同