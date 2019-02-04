9月物業登記跌穿400億 3年新低 反映8月樓市 業界料業主減價刺激交投反彈

明報記者 葉煜燊

不過，隨着9月二手業主開始接受現實，願意增加議價空間後，單計十大屋苑全月已錄187宗成交，較8月大幅反彈近9成，業內普遍預期，下月公布10月物業登記金額及宗數料將反彈。

9月全月料4088宗 今年低位

美聯報告顯示，自7月整體買賣登記宗數持續下跌兩個月，9月登記宗數涉4,088宗及363.8億元，較8月5159宗及424.4億元，按月分別跌20.8%及14.3%。雖然走勢不明朗，但美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，由於土地註冊處登記需時，9月新盤銷售及二手交投同告向好的市况料於10月登記量才反映出來，故估計10月份整體物業登記金額有力重上逾400億元水平，登記量則有望重上逾5000宗。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇補充，9月份一手私樓料錄1200宗、110億元，按月跌1.6%及13.8%。宗數連續2個月企穩1200宗，將創今年6月1066宗後3個月新低。

二手宗數連跌5個月共61.1%

金額方面，則為2018年11月96.3億元後10個月新低，當中最高登記宗數的新盤為億京荃灣映日灣，暫錄594宗及48.7億元。其次為會德豐（0020）將軍澳日出康城9A期MARINI，暫錄360宗及27.8億元；鷹君（0041）大埔白石角朗濤則排列第三，暫錄17宗及4.8億元。

二手私樓方面，9月份料全月錄1800宗及140億元，按月跌32.3%及39.2%，將齊創今年新低。二手市况持續轉淡，宗數連跌5個月共61.1%，更相隔8個月後再次跌穿2000宗低水平。大型屋苑方面，9月份沙田第一城暫錄21宗登記，嘉湖山莊20宗、美孚新邨13宗、及太古城4宗。

莊太量：有剛性需求 租金難大跌

另外，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，近月社會氣氛不穩，導致準買家無心入市買樓。他預料，在經濟環境較差下，失業率有機會上升，將直接影響樓市交投，故相關數據有機會繼續下跌。

不過他亦指，雖然買賣市場轉差，但由於住屋需求仍強勁，料租務市場影響相對較低，租金短期依然堅挺。