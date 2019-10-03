陳德豪：亂局持續 商舖商廈住宅排隊跌

恒指在9月的高位回調了近1600點至最近低位25,778點，看似到了支持位，原因之一當然是因為市場期望中國副總理劉鶴再度以「國家主席習近平特使」身分在本月10日至11日率團訪美，進行第十三輪高級別經貿磋商，加上再有報道指中國最近再向美國購買大豆，紓緩了中美兩國的摩擦。不過，我不會抱有太大期望。貿易戰發生以來，有太多意想不到的事發生，就好像華府突然傳出限制美國資金投資中國證券。截至9月，美國投資者估計持有價值7850億美元的中國股票，其中750億美元在A股，3350億美元在香港上市股票，3750億美元投資於ADR。如相關限制真的發生，根據高盛估計，相關中國股票可能面臨規模達460億美元的沽壓。回看香港，亂局爆發至今維持了近4個月，小企業已經舉步維艱。很多小企業面臨倒閉，無計可施，只是期望奇蹟出現，市場回復平靜。政府統計處剛剛公布，8月本港零售業總銷貨價值的初步估計按年大跌23%至297億元，連跌7個月，遠遜市場預期，且較7月跌幅擴大，總銷貨價值跌至2010年11月或之前的水平。因此，我相信有能力的小企業及大型企業的管理層傾向捱到年尾。如果年底仍未改善，會有另一批小型企業結業，大型企業也會開始裁員。

明年或現大規模倒閉裁員潮

如果局勢持續到2020年第一季仍然沒有改善，大規模倒閉潮及裁員潮便會開始，商業物業價格一定首當其衝，尤其是旺區的街舖。街舖生意慘淡，舖價從高位開始下跌，現在已經跌了20%至40%，而在最近動亂發生後，又再從近期價位下跌20%至30%。寫字樓價格相對商舖好一點，但也陸續下跌。我已見到不少寫字樓空置率在上升，相信住宅價格應會緊隨其後，因此整個香港物業市場不太樂觀。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]