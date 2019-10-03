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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：新冰河時期 要做好部署

【明報專訊】在2008年環球金融海嘯時，「老C」一句話樓市進入冰河時期，不少業主要乖乖地減租，當時有人問我如何確認樓市的冰河時期？我話要分開為業主的冰河時期，還是物業代理的冰河時期，如果樓價不斷下跌，這就是業主的冰河時期；如果樓市處於一個買家不買，業主不賣，成交量非常之低的時候，這就是物業代理的冰河時期。

嚴格來說，環球金融海嘯時樓價不斷下跌，但成交量比今日仍然為多，是屬於業主的冰河時期，但被物業代理騎劫。除了樓價下跌之外，還要向租客減租，受到雙重損失，現在受修例示威活動影響，樓市進入不買不賣階段，樓價比高峰期下跌不足4%，但成交量就非常之低，這應該算是物業代理的冰河時期。不過，業主不用開心，在連續不斷的示威活動之下，樓價很快就會大跌，業主的冰河時期隨即到來，大家要有心理準備。

2008年金融海嘯影響小兒科

當大家仍然爭拗着警方與示威者的衝突，究竟誰是誰非，《禁蒙面法》是否應該實行，示威活動又不絕，在不知不覺間，新冰河時期亦即將到來。香港在今次的新冰河時期所受到的影響，2008年的環球金融海嘯可以說是小兒科，因為今次不單止是樓市而是全經濟型的冰河時期，如果政府及示威者沒有一個妥善的解決辦法，香港可能萬劫不復，就算現在立刻可以解決，香港亦要兩三年後才可以復原。其間除了樓價下跌之外，最少有20%大約30,000家中小企結業，失業率會由現在的2.9%迅速上升超過10%，大約30萬至40萬人失業，政府將面對民困壓力，不少借貸過多的業主不但要被迫出售他們的物業，甚至可能連命也輸掉了。

不過，我覺得很奇怪，提出警告的人很少，甚至有大行話樓市明年初見底，我不知道那些分析員是否了解到香港最近狀况。如果有多少了解，就會知道最壞的情况仍未到來，現在除了手持現金之外，還是手持現金，講乜都假，最緊要有足夠儲備捱過今次新冰河時期。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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