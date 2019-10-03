周顯：中國老千留後路 不會到美國上巿

這肯定是互利的，問題在於，究竟是誰的利益比較大？

一般來說，你的公司在我的市場上市，我的利益會比較大，否則各大交易所就不會爭相拉對方的公司在己國上市了。

然而，如果是老千股，就當然是去上市的國家的利潤比較高啦。不過話說回來，通常老千股的製作人都是本地老千，外國老千很難在本地上市搵食，就算是，也多數是買殼賣殼，很少是IPO。

股市騙術外國人發明 中國人照抄

再講，美國的老千也絕對不比中國少，我常常講，所有股市上的騙術，都是外國人發明的，中國人只是照抄而已。像Madoff（馬多夫）般的騙局，騙徒職位高到是交易所主席，中港從來沒發生過，李福兆只是「收餅仔」，論到罪行之大，那是蚊髀同牛髀。

另一個是Elizabeth Holmes（霍姆斯），香港也從來沒試過這種高科技老千，同希拉里的關係賣晒傳媒。通常，中港的老千就算和政治局常委有私交，也只是偷偷流傳，絕對不會揚到人盡皆知。

所以，在美國上市的中國企業，最多是經營不善，卻絕對不會是老千，理由很簡單，中國老千的最後避難所，就是逃到美國去，因為在全世界，只有美國才能保到他們的安全，他們不可能斷了這條後路。

[周顯 投資二三事]