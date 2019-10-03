劉思明：強勢股受捧 新濠回勇可取

恒指低開後最多跌314點，低見25,778點反彈，午後一度倒升，收報26,042點，跌49點或0.19%；國指跌0.18%。大市成交619億元，低於60天平均近兩成。據《明報》港股數據庫，升跌比率49比51，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為61比39，大市連續兩個交易日表現好壞參半，昨天買盤較積極，但沒有取得優勢。

高盛上調雅生活目標至25元

本報數據庫追蹤的30個行業，四成多下跌，金屬及礦石、航運物流跌約1%多，表現已是最差；其他行業跌幅小於1%。事實上，行業整體表現牛皮，內房、科技器材、地產相關、電訊及媒體升幅介乎0.82%至1.27%，跑贏大部分行業，各有約七成股份上升，普遍向好。

內地房企上月銷售火熱，並有望延續至10月，刺激內房股有追捧，之後多次提到強勢的世房（0813）與另一強勢的龍湖（0960）連續兩個交易日以陽燭上升，表現對辦，但成交比率（昨天相對60天平均）不足六成，成交跟不上，相信未能太大突破，並繼續於50天線整固。至於上周五提到有望獲得重估的物業管理商雅生活（3319），勢不可當，昨天再升一成。高盛將雅生活納入確信買入名單，目標價由21.8元調高至25元。

海螺創業美團愈升愈有

除了世房、雅生活，近期談到的強勢股海螺創業（0586）、美團（3690）同樣愈升愈有，昨天再創出新高。今年下半年來跑贏同業的新濠（0200），昨天有買盤追捧，陽燭高收之餘，成交比率高出六成。儘管澳門9月的博彩收入升不足1%遜預期，市場估計10月按年持平甚至轉跌，但濠賭股普遍先跌後回穩，反映市場已消化利淡因素，現水平估值具吸引力。

新濠挑戰20元 18元止蝕

今年上半年濠賭股的升跌步伐接近，至年中新濠展現強勢，跑贏同業；雖然7月、8月跟隨同業調整，但承接力及反彈力都勝同業。新濠9月中反彈至20.5元回調，日前跌至50天線初見支持喘定，可小注博反彈，博再次挑戰20元水平；倘低收18元先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]