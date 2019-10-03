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張兆聰：短暫因素礙業績 新創建高息可守

【明報專訊】恒指昨跌49點，收報26,042點，成交金額619億元。美國供應管理協會（ISM）公布，美國9月製造業PMI終值報47.8，不僅遠低於預期的50.5，亦低於前月的49.1，為2009年6月以來最低。數據公布後，美股跌逾1%，亞洲股市亦跟隨，但恒指26,000點再度失而復得，暫時此關口支持力頗強。美國經濟轉差，聯儲局減息概率上升，本地地產股普遍上揚，新世界（0017）升2.75%。新創建（0659）6月底止年度純利倒退，績後股價大跌，但業績欠佳與很多一次過因素有關，現價股息率達5厘，有一定吸引力。

美國製造業PMI急轉直下，美股顯著下跌，債息也向下。根據大摩的統計，當PMI處於低位同時又趨跌，歐洲和新興市場股票未來3個月都會跌逾1%，但美股仍能保持正回報。以行業劃分，原材料、消費必需品、能源及健康護理表現最佳，分別會升2.7%、2.2%、2%及1.9%，亦即防守性股份會偏強。

基金做淡 港股反彈有限

港股方面，昨日跟隨美股低開後再度回穩，此前一些領跌股如友邦（1299）、本地地產股等都見反彈。強勢股仍是美團（3690）、金界（3918）、百威（1876）等。現時不少股份都跌至重要支持位，近日多次受利淡因素影響仍守得住，按道理應看好一點。只是外資看淡本港前景，一來銀行貸存比率已高，二來樓價又有見頂風險，若政局不穩零售持續疲弱，局面就會相當麻煩。估計對冲基金已開淡倉，股票基金也會低配港股，縱有反彈幅度亦有限。

新創建6月底止年度純利按年減少30%至42.3億元，每股盈利為1.04元，按年跌33%。作為一隻以業務穩定、現金流強勁的防守性股份，業績大幅倒退自然會捱沽。業績前已見異動向下，由14元水平跌至12.76元，績後更裂口低開低走，跌至11.5元才反彈。

新創建售巴士業務料錄特殊收益

但集團業績受很多一次過因素影響，包括道路業務的應佔經營溢利減少7%至18億元，若撇除人民幣貶值匯率影響，應佔經營溢利則增加4%；北京首都國際機場被重新分類後的貢獻因只包括股息收入而有所減少；因掉期利率下降導致分佔按市值入帳的利率掉期合約的非現金虧損；收購Sky Aviation相關的一次過開支等。此外，2018年6月底止年度錄得14.3億元特殊收益，2019年度則僅3.2億元。

上述因素多不會再次出現，本年度盈利情况應可回復正常。展望今年，集團或出售本港專利巴士業務，有機會錄得特殊收益，也能將資金投放在更高回報的項目上。

購富通保險料成增長引擎

此外，集團正在收購富通保險，雖然在當前持續出現示威衝突，會令保單銷售受到影響，但事件始終會有淡化、完結的一天，屆時保險業務有望成為新創建一個新的增長引擎。走勢上，績後股價大跌而出現嚴重超賣，9天RSI曾失守20，近日成功反彈成交量也見配合，估計有資金趁低吸納作中長線持有。若能稍作調整並成功守住低位，可初步確認股價已大致找到支持。

[張兆聰 還看今朝]

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