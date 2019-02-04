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經濟
2019年10月3日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻
大行看淡澳門黃金周賭收
寶光又盈警 料中期轉蝕4500萬
資金低買 恒指26000點失而復得
一眾新股做好 百威再升半成
余偉文：首要保持金融穩定
大連港母企全購擅「減價」捱轟 無披露要約價扣除股息 證監裁定原價提購
匯豐9月現樓按揭 市佔不入三甲
美匯豐法興等6行 監管鬆懈共罰4680萬
李嘉誠「舊愛」中航國際 擬每股9元私有化
日資購都市日報 擬注資2.2億
陽光能源台存託憑證 11月退市
高盛：美撤中資股至少需半年
橋水創辦人Dalio：美對華或有更大制裁
震雄加碼出租深圳地 5年租金596萬
金界首9月賭收升29%
Libra支付網絡伙伴擬退出計劃 涉VISA萬事達卡等 憂惹歐美監管審查
美製造業數據10年低 道指早段曾跌逾500點
Airbnb擬明年直接上市
張兆聰：短暫因素礙業績 新創建高息可守
梁志麟：局勢難測 觀望美元發展
李曉佳：政治問題 可用土地解決？
技術取勝：騰訊料310元有支持
劉思明：強勢股受捧 新濠回勇可取
周顯：中國老千留後路 不會到美國上巿
湯文亮：新冰河時期 要做好部署
陳德豪：亂局持續 商舖商廈住宅排隊跌
9月物業登記跌穿400億 3年新低 反映8月樓市 業界料業主減價刺激交投反彈
9月持牌代理連跌兩月 14月新低
嘉湖焦屍案同層3房485萬 低市價兩成
愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起
方黃吉雯雲暉大廈頂層戶11.5萬租出
春園街舊樓部分業權 財團近4.5億收購
第一太平戴維斯黎青山：科技金融撐起深圳甲廈
青年建築設計比賽 競遂前海項目合同
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技術取勝：騰訊料310元有支持
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【明報專訊】ASM太平洋升勢未完（圖）
鐵塔後市或下試低位（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻
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方黃吉雯雲暉大廈頂層戶11.5萬租出
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