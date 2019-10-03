李曉佳：政治問題 可用土地解決？

然而，政治問題，真可以靠土地解決？假設今天林鄭月娥宣布，每名年輕人派發一間公屋，運動是否真的可以平息？

今年8月，中央喊出要「止暴制亂」，各大發展商紛紛登廣告表態反對暴力，當時只有長和系創辦人李嘉誠的論調有微妙不同；同樣譴責暴力，他額外再度引用數年前「黃台之瓜，何堪再摘」一語，隱晦地指出今次運動的問題所在，直至上月在慈山寺更怕有人太蠢鈍聽不明白，直白地叫政府對年輕人網開一面。

然而，就因為他希望可以幫忙解決事件，而非單單聽指令辦事，卻惹來內地官媒「反枱」，指摘他助長暴力，甚至一併炮轟所有香港發展商，要他們作出更多貢獻，又撐港府收回更多土地興建公屋，儼如批鬥「地產黨」。其後新世界（0017）率先表態捐地，是自願抑或覺得好過日後被迫收回？大家自行判斷。

新界東北收400公頃早在計劃內

而其實筆者對政府提出這個所謂「解決辦法」的誠意亦頗為存疑，就以上星期發展局長黃偉綸表態將收回400公頃農地，包括恒地貢獻的100公傾土地，根本一早已寫入政府的新界東北發展計劃內，現在再重申一次，恐怕亦只為爭取分數。

這還不止，財政司長陳茂波日前開腔，表示政府正在研究放寛按保政策，雖然未有透露放寬內容，但前提是協助年輕人上車，降低入場門檻，說「即使有跌市迹象，政府亦應將是否買樓的決定權交回市民手上，而不是預先替市民決定」，一反過去十年特區政府拒不放寬上車限制的堅持，財爺不是經常扮成市民慈父，怕放寛上車門檻害了市民的嗎？

事實上，香港高樓價問題舉世聞名，也的確是年輕人對港府不滿的源頭之一，惟必須強調，事件發展至今天，示威者對港府的不滿非常多，由忽視民意到警察濫用暴力，高樓價充其量只是忽視民意的其中一個體現；甚至昨天，港府疑似向本地傳媒「放風」，林鄭可能會在新施政報告宣布放棄「明日大嶼」計劃。

作為一介草民，筆者不禁想，為何你現在才發現市民不喜歡這份計劃書？

民憤源於忽視民意 高樓價僅為其一

反修例運動至今已持續超過100天，動機早已不再單純涉及《逃犯條例》修訂。特區政府在反修例運動爆發之初，選擇以警察解決政府問題，短短數月令香港陷入一片混亂；如今又想用土地解決，先不說根本不可能在短期內拿出成效向市民展示。事實上筆者身邊不滿政府、警隊的，不乏有樓有車的中產人士，他們全心支持運動，更多是來自港府多年忽視民意累積的怒火，如果官員繼續錯判，結果只怕更不堪設想。

[李曉佳 財經澡堂]