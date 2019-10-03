經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳：政治問題 可用土地解決？

【明報專訊】香港反修例運動愈演愈烈，警察與示威者之間衝突日漸升級，甚至有警員動用真槍實彈射向示威者，事件發展到今日地步，不論是建制派、港府，抑或是內地輿論，都將政治與土地問題掛鈎，建制派與內地大合唱「鬥地主」，港府表態或引用《收回土地條例》向發展商收地建公屋，甚至計劃放寛按保幫助市民上車。

然而，政治問題，真可以靠土地解決？假設今天林鄭月娥宣布，每名年輕人派發一間公屋，運動是否真的可以平息？

今年8月，中央喊出要「止暴制亂」，各大發展商紛紛登廣告表態反對暴力，當時只有長和系創辦人李嘉誠的論調有微妙不同；同樣譴責暴力，他額外再度引用數年前「黃台之瓜，何堪再摘」一語，隱晦地指出今次運動的問題所在，直至上月在慈山寺更怕有人太蠢鈍聽不明白，直白地叫政府對年輕人網開一面。

然而，就因為他希望可以幫忙解決事件，而非單單聽指令辦事，卻惹來內地官媒「反枱」，指摘他助長暴力，甚至一併炮轟所有香港發展商，要他們作出更多貢獻，又撐港府收回更多土地興建公屋，儼如批鬥「地產黨」。其後新世界（0017）率先表態捐地，是自願抑或覺得好過日後被迫收回？大家自行判斷。

新界東北收400公頃早在計劃內

而其實筆者對政府提出這個所謂「解決辦法」的誠意亦頗為存疑，就以上星期發展局長黃偉綸表態將收回400公頃農地，包括恒地貢獻的100公傾土地，根本一早已寫入政府的新界東北發展計劃內，現在再重申一次，恐怕亦只為爭取分數。

這還不止，財政司長陳茂波日前開腔，表示政府正在研究放寛按保政策，雖然未有透露放寬內容，但前提是協助年輕人上車，降低入場門檻，說「即使有跌市迹象，政府亦應將是否買樓的決定權交回市民手上，而不是預先替市民決定」，一反過去十年特區政府拒不放寬上車限制的堅持，財爺不是經常扮成市民慈父，怕放寛上車門檻害了市民的嗎？

事實上，香港高樓價問題舉世聞名，也的確是年輕人對港府不滿的源頭之一，惟必須強調，事件發展至今天，示威者對港府的不滿非常多，由忽視民意到警察濫用暴力，高樓價充其量只是忽視民意的其中一個體現；甚至昨天，港府疑似向本地傳媒「放風」，林鄭可能會在新施政報告宣布放棄「明日大嶼」計劃。

作為一介草民，筆者不禁想，為何你現在才發現市民不喜歡這份計劃書？

民憤源於忽視民意 高樓價僅為其一

反修例運動至今已持續超過100天，動機早已不再單純涉及《逃犯條例》修訂。特區政府在反修例運動爆發之初，選擇以警察解決政府問題，短短數月令香港陷入一片混亂；如今又想用土地解決，先不說根本不可能在短期內拿出成效向市民展示。事實上筆者身邊不滿政府、警隊的，不乏有樓有車的中產人士，他們全心支持運動，更多是來自港府多年忽視民意累積的怒火，如果官員繼續錯判，結果只怕更不堪設想。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻
8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻
大行看淡澳門黃金周賭收
大行看淡澳門黃金周賭收
寶光又盈警 料中期轉蝕4500萬
寶光又盈警 料中期轉蝕4500萬
資金低買 恒指26000點失而復得
資金低買 恒指26000點失而復得
一眾新股做好 百威再升半成
一眾新股做好 百威再升半成
余偉文：首要保持金融穩定
余偉文：首要保持金融穩定
大連港母企全購擅「減價」捱轟 無披露要約價扣除股息 證監裁定原價提購
大連港母企全購擅「減價」捱轟 無披露要約價扣除股息 證監裁定原價提購
匯豐9月現樓按揭 市佔不入三甲
匯豐9月現樓按揭 市佔不入三甲
美匯豐法興等6行 監管鬆懈共罰4680萬
美匯豐法興等6行 監管鬆懈共罰4680萬
李嘉誠「舊愛」中航國際 擬每股9元私有化
李嘉誠「舊愛」中航國際 擬每股9元私有化
日資購都市日報 擬注資2.2億
日資購都市日報 擬注資2.2億
陽光能源台存託憑證 11月退市
陽光能源台存託憑證 11月退市
高盛：美撤中資股至少需半年
高盛：美撤中資股至少需半年
橋水創辦人Dalio：美對華或有更大制裁
橋水創辦人Dalio：美對華或有更大制裁
震雄加碼出租深圳地 5年租金596萬
震雄加碼出租深圳地 5年租金596萬
金界首9月賭收升29%
金界首9月賭收升29%
Libra支付網絡伙伴擬退出計劃 涉VISA萬事達卡等 憂惹歐美監管審查
Libra支付網絡伙伴擬退出計劃 涉VISA萬事達卡等 憂惹歐美監管審查
美製造業數據10年低 道指早段曾跌逾500點
美製造業數據10年低 道指早段曾跌逾500點
Airbnb擬明年直接上市
Airbnb擬明年直接上市
張兆聰：短暫因素礙業績 新創建高息可守
張兆聰：短暫因素礙業績 新創建高息可守
梁志麟：局勢難測 觀望美元發展
梁志麟：局勢難測 觀望美元發展
技術取勝：騰訊料310元有支持
技術取勝：騰訊料310元有支持
劉思明：強勢股受捧 新濠回勇可取
劉思明：強勢股受捧 新濠回勇可取
周顯：中國老千留後路 不會到美國上巿
周顯：中國老千留後路 不會到美國上巿
湯文亮：新冰河時期 要做好部署
湯文亮：新冰河時期 要做好部署
陳德豪：亂局持續 商舖商廈住宅排隊跌
陳德豪：亂局持續 商舖商廈住宅排隊跌
9月物業登記跌穿400億 3年新低 反映8月樓市 業界料業主減價刺激交投反彈
9月物業登記跌穿400億 3年新低 反映8月樓市 業界料業主減價刺激交投反彈
9月持牌代理連跌兩月 14月新低
9月持牌代理連跌兩月 14月新低
嘉湖焦屍案同層3房485萬 低市價兩成
嘉湖焦屍案同層3房485萬 低市價兩成
愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起
愛海頌下周開價 2房佔七成半474方呎起
方黃吉雯雲暉大廈頂層戶11.5萬租出
方黃吉雯雲暉大廈頂層戶11.5萬租出
春園街舊樓部分業權 財團近4.5億收購
春園街舊樓部分業權 財團近4.5億收購
第一太平戴維斯黎青山：科技金融撐起深圳甲廈
第一太平戴維斯黎青山：科技金融撐起深圳甲廈
青年建築設計比賽 競遂前海項目合同
青年建築設計比賽 競遂前海項目合同