梁志麟：局勢難測 觀望美元發展

美國明日公布9月份就業數據，雖然近期職位增長明顯放緩，但始終零售市道仍穩步增長，料就業市場下行壓力仍然受控。聯儲局減息壓力較其他央行為低，料美元仍然偏強。技術上美匯指數處於上升通道，後市98.6至99.7上落。

英國脫歐持續膠着 鎊匯走勢偏淡

英國脫歐繼續處於膠着狀態，料英鎊短線繼續受消息主導，匯價於1.2230至1.2500上落，走勢偏淡。歐元跌穿上月低位1.0930，由於基本面未見改善，料匯價反覆下試1.0850。美元兌瑞郎則於0.9850至1.0020上落。

澳洲上周減息後，市場將留意下周一公佈的商業及消費信心指數，在整體氣氛及亞洲經濟未見改善下，料數據仍然疲弱，澳元可下試8月低位0.6680。雖然新西蘭儲備銀行行長奧爾表示推出非常規貨幣工具的機會不大，但經濟下行壓力未消，近日公布的商業信心指數更跌至金融海嘯後新低，料減息壓力將令紐元接近2015年低位0.6130。市場觀望沙地阿拉伯恢復產油量的進度，在油價缺乏明顯方向下，料美元兌加元於1.3130至1.3350上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]