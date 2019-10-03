Airbnb擬明年直接上市

科技創業公司通常選擇IPO上市。不過部分科技初創已花多年籌集資金，不一定需要通過IPO募資來擴張業務，因此採取直接上市，給員工和早期投資者套現。直接上市不涉及發行新股，也不募集任何新資本，可使企業降低支付給投行的承銷費用，並讓市場選擇價格。

數百名風險資本家及企業高層昨在矽谷開會，討論直接上市的好處。該活動由12家風險投資公司贊助，與會者包括紅杉資本的Mike Moritz、Benchmark的Bill Gurley及Spotify的財務總監Barry McCarthy。紅杉資本正是Airbnb最大的風險投資支持者。Airbnb的310億美元估值，將使其成為明年最矚目的上市操作。Airbnb的高層早在2018年已開始談論上市的問題，漫長的商談在公司內部形成壓力。去年夏季，部分前員工致函Airbnb，要求盡快進行IPO，使他們可以出售手上的股票期權。

WeWork限中國擴張計劃控成本

本應於今秋進行IPO的WeWork母公司We，在公布財務數據後，被投資者質疑其盈利前景，潛在估值可能蒸發三分之二，跌至150億美元左右，最終被迫撤回IPO計劃。評級機構惠譽將We評級降至CCC+，展望由穩定轉為負面。《華爾街日報》引述知情人士透露，We新管理層正考慮限制在中國的大規模擴張計劃，以控制成本。

（綜合報道）

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