美製造業數據10年低 道指早段曾跌逾500點

「小非農」職位增長遜預期

昨公布有「小非農」之稱的美國ADP私人市場職位增長亦遜於預期。9月職位按月僅增13.5萬個，較預期低。至於8月的新增職位，亦由19.5萬個大幅下調至15.7萬個。綜合過去3個月數據，每月平均職位增長只有14.5萬個，遠低於去年同期21.4萬個，反映製造業衰退、脆弱的環球經濟前景及中美貿易戰持續，正逐漸影響企業招聘。 穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟師Mark Zandi稱，企業對招聘變得審慎，小企業尤其猶豫，倘企業進一步削減成本，失業率將上升。

資金避險 美10年債息跌穿1.6厘

美國製造業收縮及職位增長放慢，資金避險。美國10年期國債孳息率跌穿1.6厘。期金升1%，重返每盎司1500美元以上。市場憂慮經濟轉弱影響原油需求，國際油價跌逾2%。不過部分分析認為市場反應過大，美股「跌過龍」，鑑於製造業只為美國GDP貢獻10%，對經濟影響未算大。

（綜合報道）

[國際金融]