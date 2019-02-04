Libra支付網絡伙伴擬退出計劃 涉VISA萬事達卡等 憂惹歐美監管審查

全球影響力將大減

金融夥伴的冷淡態度，令Libra發展計劃受阻。知情人士透露。Libra逾20個合作伙伴的高層，接獲通知將於本周四到華盛頓開會，屆時這些金融合作伴伴的去留或將揭曉。這些合作夥伴組成了名為Libra協會（Libra Association）的非牟利組織。根據《華爾街日報》接觸到的備忘錄，隸屬這協會的企業代表將於10月14日在瑞士日內瓦開會，檢討Libra協會的約章，並任命一個董事會。倘Libra失去金融機構的支持，fb用戶將難以把各國貨幣兌換為Libra，並以此作為全球零售商可接受的實際支付貨幣，其在全球的影響力將會大減。

當fb今年6月公布Libra項目時，稱Libra可改變整個金融體系，為消費者提供新的跨境轉移資金方式。該項目的合作伙伴認為，該支付系統長遠可從fb每月24億活躍用戶獲利。鑑於騰訊通過微信支付在中國移動支付市場佔據主導地位，部分支付企業同意參加Libra計劃，以免錯失當中商機。

多國憂被不法分子利用洗錢

fb秘密開發Libra一年多，希望透過提供金融服務，改變幾乎完全依賴廣告的經營模式。部分分析師看好Libra可助fb使收入基礎多樣化，並長遠令數碼消費普及化。不過多國政府和央行批評Libra項目，憂慮到用戶私隱保障及不法分子可能透過它洗錢。

歐洲央行執委會委員科爾（Benoit Coeure）警告，要讓Libra在歐盟境內營運，監管批准的門檻將會非常高。聯儲局主席鮑威爾亦對Libra及其明年準備推出的計劃表示「嚴重關切」。美國監管機構正向Libra的合作伙伴施壓。知情人士稱，美國財政部致函包括Visa、萬事達卡、PayPal和Stripe等，要求它們全面檢討其洗錢合規計劃如何與Libra配合。

Libra協會的政策及溝通主管Dante Disparte表示，已跟監管機構和決策者定期會議，討論如何遵守反洗錢法及防止資助恐怖主義行為。一名知情人士稱，Libra的合作伙伴向fb查詢如何防止Libra違法，但未獲詳細回應。fb否認未與合作伙件分享詳細的資訊。

Libra成員僅簽無約束力意向書

暫未知有多少Libra協會成員最終將加入該支付網絡。知情人士稱，協會成員僅簽署了無約束力的意向書，且各成員尚未支付1000萬美元的會費，用以資助Libra系統運作。據Visa 7月時透露，暫未有機構正式加入Libra計劃。

據路透社報道，Libra的儲備基金將含50%美元、18%歐元、14%日圓、11%英鎊和7%新加坡元。除了銀行存款，還有短期政府債券組成的基金，但不包括人民幣和港幣。消息指，剔除人民幣參與，可讓美國等更願意接受Libra。荷蘭國際集團（ING）表示，Libra已為各國央行帶來壓力，預計它們將在2至3年內開發自己的數碼貨幣。中國人民銀行亦準備推出官方的數碼人民幣，功能與實體貨幣一樣，但能降低發行實體貨幣的成本。

（綜合報道）

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