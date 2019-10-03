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高盛：美撤中資股至少需半年

【明報專訊】中美貿易戰蔓延至金融戰，早前傳出美國研究限制資金流入中國，包括阻止美國基金投資中資股，以及禁止中國企業赴美上市，高盛發表報告羅列各項潛在影響，指出現時美國投資者在各個主要金融市場，合共持有的中國股票投資總額約7850億美元（約6.12萬億港元），如果要完全撤出資金，至少須逾半年時間才能完成。

明報記者 李哲毅

高盛表示，現時美國投資者持有的中資股，港股市值3350億美元（約2.61萬億港元），佔港股總市值約14%；持有750億美元（約5850億港元）的A股，佔A股總市值約1%；持有約3750億美元（約2.92萬億港元）中資股ADR（美國預託證券），佔ADR總市值約33%。該行估計，美國投資者持有約7%中資股，如果美國投資者須撤出資金，須要至少3天、180天、195天清算手上A股、港股及ADR。

上周市場傳美國正研究將赴美上市的中概股強制退市，其後美國財務部官員否認消息，高盛指，現時以ADR上市的中國企業約有224間，股份市值約1.14萬億美元，佔美國股市約3%，但美國投資者主要偏向少數大型股份，估計有關阿里巴巴、京東及網易的持倉市值約為1380億、1231億及90億美元左右（見表），預計投資者需要195日才能清算手上持股。港股方面，美國投資者主要持有騰訊（0700）及平保（2318）。

美國亦是中國企業間熱門上市目的地，高盛指出，過去5年有約100家中國公司赴美上市，籌集超過470億美元，對比香港及A股同期分別有超過320及1242間中資公司上市，集資1200億及1240億美元。該行提到，香港去年更改上市規則、上交所推出科創版，某程度上可緩和限制赴美上市的影響。

倘美ETF撤資 料掀3588億沽壓

有傳將中國股票剔出國際指數方面，高盛指，MSCI、富時羅素將於今年11月及明年3月再提升A股納入權重，料將促使450億美元資金流入，如果美國ETF剔出中資股，將衝擊其達5300億美元的資產管理規模，導致出現約460億美元（約3588億港元）沽壓。高盛提到，即使限制美國政府養老基金投資中國資產，但基金仍可透過其他渠道投資中國企業。

相關字詞﹕退市 中資股 投資 高盛 貿易戰 美國 中美貿易戰

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