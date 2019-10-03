日資購都市日報 擬注資2.2億

2.19億入主母企都市多媒體

該公司執行主席李永康接受本報查詢時指，《都市日報》昨日起不再於港鐵站內派發，10月9日起改於大專及港鐵上蓋商場等新網絡派發。同時在運作上會結合網購平台及儲分機制，引進更多日本產品在港銷售，與過往營運模式有別。

《都市日報》早於去年底、今年初已傳出賣盤消息，日方更已收購都市新聞多媒體25%權益。李永康表示，日本買方將於11月底完成全購都市新聞多媒體的交易，但是目前不能夠透露日方財團身分及具體交易作價，只說整項交易已經洽商多時。他又稱：「《都市》將來會以數碼平台為重點，但是會在10月9日再出報紙，會在大專院校及地鐵上蓋商場派發，派發模式跟目前不同，將來或看報紙，可讓讀者半價購買飲品也說不定」。

將改於港鐵上蓋商場等派發

李永康透露，《都市日報》將來會提供消費、旅遊等資訊，並且會以目錄形式，讓讀者找到更多日本商品資訊。在網絡平台上，亦會提供更多文化娛樂、旅遊資訊，甚至銷售日本特色產品，及可瀏覽片段。他們亦會如流行於日本便利店的T Point般，在港聯同積分公司合作，推出M Point積分換購計劃，吸引更多會員。他們將來銷售的商品，包括水果、清酒及其他日本產品。