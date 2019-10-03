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匯豐9月現樓按揭 市佔不入三甲

【明報專訊】匯豐早前帶頭加按息、削優惠，根據經絡按揭的數據，匯豐在9月現樓按揭排名跌至第三位，是2015年4月以來首次不在首兩位。中銀香港（2388）在9月繼續是現樓按揭「一哥」，整個第三季都排名第一，全年計有望超越匯豐。

跌出三甲逾4年首見

9月中銀香港現樓按揭宗數為2460宗，市佔率為25.4%，遠遠拋離第二名恒生（0011）的1636宗及16.9%市佔率。至於匯豐，9月現樓按揭宗數按月減少35%至1554宗，市佔率跌至16%，排名下跌一位，至第三位。

總括1至9月，匯豐仍以18,203宗及23.4%的市佔率，排名第一，但中銀香港在宗數上僅落後517宗。

全年計中銀有望超越匯豐成一哥

整體而言，9月現樓按揭宗數按月減少11.7%，至只有9686宗。樓花按揭方面，匯豐在9月以423宗排名第一，市佔率為27%。整體樓花按揭宗數按月減少7.8%至1569宗。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，匯豐自6月底削減對轉按的優惠，並於8月蔓延至新造按揭，令現樓市佔率按季大幅下降 6.7%。中銀香港未即時跟隨，客戶從而流向提供更優惠按揭計劃的銀行，他預料中銀香港在現樓方面有望超越匯豐成為全年一哥。

另外，部分中小型銀行放慢跟隨速度，相信未來數月內中小銀行市佔率可挑戰三成以上水平。

相關字詞﹕中銀香港 匯豐 按揭 曹德明 經絡按揭

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