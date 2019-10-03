大連港母企全購擅「減價」捱轟 無披露要約價扣除股息 證監裁定原價提購

明報記者 陳子凌

證監會收購及合併委員會在公告指出，布羅德福與大連港發出的聯合強制要約通告中，並無提及要約價可能會扣除末期股息，此舉會令投資者以為可全額收取每股1.0127元的要約價，但大連港今年3月公布業績時宣布，擬派發每股0.019元人民幣股息，布羅德福在制訂要約價時卻未有考慮到這因素，事後才尋求從要約價扣除末期股息的可行性。收購委員會表明，如果扣除股息，會令每股要約價由1.0127元減至0.99107元。

證監質疑沒充分知會股東

收購委員會指出，《收購守則》規定在要約過程中作出的所有聲明，都必須達到最高準確程度，而在一般情況下，要約公布所述的價格不應被調低。

而布羅德福與大連港的通告未有提到該公司的末期股息或要約價可能會被調低。收購委員會質疑，不能理解股東在閱覽通告後，能否理解實際要約價是扣除末期股息後的價格，因此裁定布羅德福必須按每股1.0127元去進行要約收購。

央企重組屢墮港法規陷阱

布羅德福全購大連港反映央地重組下的衍生問題。今年6月遼寧省國資委將大連港母公司的1.1%股權零代價轉讓予布羅德福，但因布羅德福原本已透過招商局港口（0144）持有21.05%大連港H股，因此完成股權轉讓後，布羅德福合共持有大連港68.37%總股本而觸發強制要約收購。

為繼續維持大連港上市地位，一方面布羅德福未有提出豁免強制要約，另一方面由招商局港口以要約價太低為理由拒絕接受要約，意圖令全購失敗。

6月另一場央地重組也發生類似情況，安徽省國資委將51%馬鋼（0323）母公司股權零代價轉讓予央企寶武鋼鐵，同樣因此觸發全購，寶武鋼鐵向證監會提出寬免要求，但收購委員會認為，地方與中央國資委屬不同層級，不應自動被視為一致行動人，因此中央國資委旗下的寶武鋼鐵與安徽省國資委不能構成一致行動，故決定不授予要約寬免。