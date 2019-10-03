余偉文：首要保持金融穩定

強調聯匯是香港基石

他強調，聯繫匯率幫助香港抵禦了一次又一次的衝擊，是香港經濟金融的重要基石，深信這是最適合香港的貨幣制度，無意也毋須改變。未來會密切注意市場環境變化，維護貨幣市場的穩定和有序運作。

上周金管局會見銀行、中小企、立法會代表後，仍有中小企表示貸款困難。余偉文表示，正與銀行的中小企貸款主管設立協調機制，了解監管上如何幫助銀行較容易向中小企業貸款，以及解決中小企貸款時遇上的困難。 他希望銀行可在風險管理下，盡量支持中小企融資需要，以包容態度處理，呼籲銀行不要貿然向有困難的中小企收回貸款。

余偉文表示，科技發展是大趨勢，能提高銀行效率和能力，為顧客提供更貼身和快捷的服務。在風險為本的基礎下，該局將積極配合、引導金融科技在香港的發展。他們會與業界，就新資訊科技和數據服務的網絡和數據安全問題保持溝通，加強銀行業界和科技公司之間的協作，建立更多元化的合規科技生態系統，減低合規成本，亦會研究如何善用監管科技，提升監管效率和成效。

余偉文又指，金管局將把握機遇，善用內地金融開放和大灣區發展所的獨特優勢，繼續強化香港離岸人民幣業務樞紐的地位和作用，並積極開拓強化香港作為基建投融資、綠色金融、私募基金、風險管理等平台。