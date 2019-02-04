資金低買 恒指26000點失而復得

夜期低水逾300點 ADR全線向下

在港股收市後，由於歐美股市持續向下，普遍跌超過1%，恒指夜期低水明顯擴大，到昨晚10時45分，夜期低水達303點，低見25,740點。在美國掛牌的港股ADR亦全面向下，港股ADR恒指比例指數再急挫300點，低見25,742點。

成交619億 較上日少逾百億

在第三季表現最差的本地股份如太古A、九倉置業及長江基建（1038），昨日在股價低殘下，分別倒升0.89%、2.22%及0.95%。全日港股總成交額只有619.4億元，低於假期前本周一的732.96億元，在欠缺「北水」入市支持下，交投大減113.56億元，同時因後市不明，投資者入市亦偏向審慎。

分析：市場觀望 後市上落格局

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，在外圍表現欠佳下港股跌幅較小，已算不俗，然而當前因為市場正觀望中美貿易戰恐加深影響兩地經濟表現，以及香港局面不穩問題遲遲未解決，均會削弱市場氣氛及入市意欲。即使太古A、九倉置業昨日做好，她相信偏向反彈格局而已，升勢未必能夠持續。市場亦正觀望，施政報告的新措施有否觸及樓市，繼而進一步影響地產股。因此，她預期，短期後市會在25,500至26,500點反覆上落。至於港鐵（0066）持續受到示威者破壞，她相信，這將增加港鐵的運作難度，致成本上升，並擔心影響海外入標中標機會。

匯盈資產管理董事總經理謝明光認為，港股未致全跟美股下跌，仍有條件略為反彈，但估計只能升至26,200至26,300點左右。