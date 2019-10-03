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8月零售跌23% 幅度超98金融風暴 黃金周內地旅客勁減 零售協會：10月更嚴峻

【明報專訊】香港零售業面對內憂外患，整體零售銷售連跌7個月，8月份按年大跌23%，政府表示，跌幅甚至超過1998年9月金融風暴低位。珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別作為行業其中一大支柱，更大跌近五成，銷貨價值約39.3億元，重回2009年的水平。香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，由於9月基數較低，跌幅可稍為收窄，但不代表情况好轉，10月的表現更可能較8、9月更差。

明報記者 蕭嘉聰

政府統計處公布，本港今年8月零售總銷貨價值估計為294億元，按年下跌23%（圖1），遠遜市場預期的下跌14%，較7月的下跌11.5%擴大11.5個百分點。與去年同期比較，今年首8個月的零售業總銷貨價值下跌6%。扣除期間價格變動後，8月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌25.3%，首8個月計則跌6.9%。各個項目中，只得民生類別仍錄得升幅（見表），珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌幅最大，達47.4%。

商界多未料十．一商場關門

謝邱安儀形容，是次跌幅「來得急亦非常誇張」，9月基數較低，會員反映生意跌幅收窄，原估計10月的跌幅相若，但未料及10月1日多間商場關門，10月跌幅或超8月、9月。她續稱，是否見底仍視乎未來社會運動的嚴重程度，如果暴力升溫令零售商需要關店，跌幅將更嚴重。事實上，據入境處昨日公布，十一入境旅客按年大跌45.2%，其中內地旅客更跌六成（圖2）。

謝邱安儀期望，業主可減租與商戶共度時艱，尤其是受示威活動影響較大的商場，例如新城市廣場、YOHO MALL及連接港鐵站的商場，否則就如同「逼死」零售商。她表示，一直希望對員工的影響減至最低，但現時行業不再聘用兼職員工，有零星個案需要裁員，但地產商不減租金，零售商只能減省員工成本。

協會籲減租 否則「逼死商戶」

有關10月1日的情况，謝邱安儀透露，未能預計到多間商場關門，零售商關閉了三成至八成的分店，更有一個規模不小的化妝品零售商的全線店舖關門，即使有開業的店舖，在下午3時後亦被迫要關門，單計首日跌幅及影響，料黃金周的跌幅不會小於一半。

周生生大中華營運總經理劉克斌表示，原預計8月行業跌幅約30%至40%，對是次跌幅感意外，雖然9月可放緩至下跌逾30%，但黃金周銷情亦不樂觀，10月1日多間商場關門更是意料之外。

政府發言人指出，8月錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，除了經濟欠佳令消費情緒疲弱外，亦反映社會事件對旅遊業及消費活動的嚴重干擾。由於經濟前景轉差和涉及暴力的示威活動，繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，料零售業短期仍低迷。

相關字詞﹕零售市道 零售業寒冬 珠寶首飾 周生生 零售銷售 謝邱安儀 黃金周 香港零售 示威活動 社會運動

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