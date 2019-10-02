摩根：下半年充滿挑戰 債巿看高一線

他預期，中美最終會達成協議，因為中國希望解決這一項爭端，與此同時，隨着2020年美國總統大選臨近，總統特朗普也會希望美國經濟能夠維持良好態勢。不過，鑑於中美關係在過去18個月歷經波折，即使兩國能夠達成協議，也可能無法迅速恢復企業信心。低利率及健康的家庭資產負債表，意味美國經濟衰退的風險有限。雖然貿易保護主義進一步升溫會帶來威脅，但鑑於美國選舉年臨近，當局應會以保持增長動能為首要任務，同時中國也將致力實現增長目標。

看好新興市場科技健康護理板塊

今年上半年環球股市上漲的主要原因是在經歷2018年的重大跌幅後，估值反彈及市盈率重估。市場走勢已反映經濟增長反彈，但環球經濟一直難以擺脫政治困境，且營商調查顯示企業活動處於極低水平。許長泰指出，現時市場回吐部分升幅，估值已回歸長期平均水平，而央行減息的前景可推低應用於估值指標的貼現率，意味着股票市盈率仍可維持高於經濟增長水平。他指出，市場早已預期企業利潤及經濟增長將在2019年下半年放緩，而增長將會減速的心態，已反映於盈利預期下降及市場回報預期中。

在企業界面對不明朗盈利前景之際，消費者信心持續提高卻可帶來支持作用，利好經濟前景。由於並無重大迹象顯示經濟即將衰退，許長泰認為現在完全轉向防守型股票配置還為時過早。不過，投資者可嘗試在收益與資本增值之間取得較佳平衡。在環球市場中仍看好新興市場前景。

許看好的行業包括科技、健康護理、教育，料可以抵禦市場表現的短期波動。在環球股票市場之中，波動是新興市場固有的特質，因此新興股市跌宕起伏的情况並不罕見。然而，長線投資者不應為之卻步，「新興市場這個統稱，未能具體反映當中各經濟體的個別特徵。當前的貿易爭端便是其中一例，因為新興市場之中只有處於環球供應鏈的經濟體會受到較大影響。然而，跨國公司重組供應鏈及重新佈局生產的替代效應，可能會使受當前貿易保護主義政策傾向影響較小的市場有所獲益。」

股票宜採更具防禦配置

儘管由於投資者情緒悲觀，新興股市可能難以跑贏大市，但短期憂慮應不會動搖新興股票長期投資組合的增長優勢或區域多元化效益。經濟增長及企業盈利持續受壓，但對2019年下半年展望仍然正面。在經濟衰退更為明顯之前，完全轉向投資防守資產似乎為時過早。但在現階段，投資者應考慮對股票採取更具防禦的配置，並聚焦於質素及收益。隨着債券孳息率下跌，個別股票市場的收益可能更具吸引力，有助緩衝潛在的資本損失。

東協與印度 貿易糾紛下得益者

總括而言，他強調現時的投資主題為「A.I.R.」：靈活性（Agility）、收益（Income）及抗逆力（Resilience）。收益型資產仍然是值得投資者關注。為了應對保護主義抬頭，投資者應關注亞洲及其他新興市場的長期結構增長趨勢，例如對教育、健康護理及金融服務的需求與日俱增。此外，東協及印度等地亦可能成為貿易糾紛下區域經貿的得益者。

另外，央行採取寬鬆政策，令投資者對收益及孳息的需求增加。這趨勢可能會繼續利好高收益企業信貸、硬貨幣新興市場債券及高息股。

龍彩霞 明報記者

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