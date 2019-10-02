首8月未補價公屋買賣12.14億 歷史新高

至於成交宗數，則較去年全年錄得的469宗，僅相差3%或14宗，預料勢將升破去年水平。

成交宗數455宗 逼去年全年

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，若按月計，8月公屋未補價買賣成交錄36宗、涉總值9405.2萬元，較7月錄31宗、涉8611.2萬元，按月分別上升16.1%及9.2%；數字是自今年5月錄得58宗、涉1.61億元後，創出3個月新高，反映公屋未補價市道止跌回穩，終止了4個月跌勢。

如果按金額分類，8月以價值200萬元或以下的公屋未補價成交，錄得最大升幅，期間錄得9宗，按月升2倍；惟價值250萬至300萬元，以及300萬元以上成交卻錄跌幅，分別錄11宗及8宗，按月分別跌8.3%及11.1%。

至於8月較高價的未補價公屋成交，包括深水埗南昌邨低層單位，成交價428萬元。另外，8月錄未補價買賣宗數最多的公屋屋邨，包括青衣長安邨、深水埗李鄭屋邨、觀塘翠屏北邨、將軍澳寶林邨，同樣錄得4宗，分別總值1228萬元、1129萬元、917.8萬元及899.8萬元。