廣源邨未補價呎售7336元新高

萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，上述廣源邨廣松樓高層18室，實用面積443方呎，單位原為2房間隔，原業主及後改裝作3房，最初叫價328萬元於綠表市場放售，經議價後微減3萬元，以325萬元獲綠表客承接，實呎7336元，呎價創屋邨未補價市場新高。

資料顯示，屋邨對上的高呎價紀錄為7座中層10室，實用面積598方呎，今年6月以430萬元(未補地價)售出，實呎7191元，是次成交將紀錄再推高約2%；原業主早於2001年6月以20萬元(未補地價)購入，持貨18年，帳面獲利305萬元或15倍。

珀麗灣3房減價百萬沽出

與此同時，不少業主願意擴大議價空間，馬灣珀麗灣有3房戶以低市價沽出。美聯高級分區營業經理熊建明指，珀麗灣1座中層D室，實用面積837方呎，屬3房間隔連工人套房，可望汀九橋景，原業主最初叫價1100萬元放售，新近減價100萬元或9%，以1000萬元成交，實呎11947元，成交價略低於市價5%；原業主2005年以約449.9萬元購入，持貨14年，帳面獲利逾550萬元或1.2倍。

另元朗雍翠豪園2座低層E室，屬實用面積488方呎2房間隔，原業主叫價570萬元放盤，新近減20萬元或3.5%後，以550萬元易手，實呎11270元，成交價、呎價均為屋苑今年新低；原業主於1999年7月以約181萬元購入，持貨20年，帳面獲利約369萬元，物業升值約2倍。

雍翠豪園兩房呎價1.1萬 今年新低

除二手單位要減價吸客外，車位亦然。祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍指標屋苑嘉湖山莊美湖居有雙號車位，原業主最初叫價150萬元，新近減價32萬元或21%後，以118萬元售出，相對2016年購入價71萬元，帳面仍賺47萬元或66%。

利嘉閣分行經理黃金欽指，將軍澳維景灣畔LG3層一個雙號車位，新近以196萬元易手，成交價低市價約6%；原業主2011年以73萬元買入，持貨8年，帳面賺123萬元或1.7倍。