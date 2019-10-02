國慶假新盤銷情按年大跌99%

傲瀧連沽兩伙吸金7403萬

昨日錄得較多成交新盤，為新世界（0017）已屆現樓的西貢傲瀧，沽出2伙套現逾7403萬元；售出單位包括F座P1室，實用面積2637方呎，屬頂層複式特色戶，採4房間隔、連354平台及629方呎平台，成交價6349.7萬元、實呎24079元；另一售出單位為1座地下D室，屬實用面積423方呎1房間隔，成交價1054.1萬元、實呎24920元。

傲瀧自2017年中推售迄今累積沽出626伙，連同車位套現逾176億元。

此外，恒地（0012）牽頭發展的馬鞍山迎海4期迎海‧駿岸，昨亦售出7座15樓A室，單位實用面積1453方呎，屬4房雙套間隔，單位定價2757.4萬元 ，若扣除最高5%直減折扣，折實售價2619.5萬元，實呎18028元。

另本報統計，9月主要新盤合共錄約13宗撻訂個案，相對8月錄約18宗，按月減少5宗或28%；當中億京荃灣映日灣新錄一宗撻訂，據成交紀錄冊顯示，單位為1座32樓G室，屬實用面積442方呎2房戶，原於9月底以893.6萬元沽出，買家新近取消交易，預料遭發展商沒收5%訂金涉約45萬元。