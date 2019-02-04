第4季19新盤逾9800伙搶灘 業界料一手成交重上4500宗 按季增一成

明報記者 林可為

第四季新盤戰預料將以九龍、將軍澳日出康城為主戰場，其中今年至今未有大型全新盤推售的長實（1113），將發力開盤，旗下早前已獲批預售的深水埗愛海頌（876伙），預料短期上載樓書和向傳媒開放示範單位，10月內發售；另外，長實同系日出康城8期SEA TO SKY（1422伙），仍然待批預售樓花同意書，料年底可登場，有機會與會德豐（0020）提供503伙的日出康城9C期、即MARINI最後一期短兵相接。

長實愛海頌 料本月底登場

另外，繼內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，於9月底開展首輪銷售後，嘉華（0173）旗下提供1006伙的啟德嘉峯匯，雖然尚待預售批文，但較早前已開展推廣，並以區內首個提供洋房物業的屋苑作為賣點。

至於港島，第四季新盤戰落在兩個半山豪宅身上；當中長實原擬8月開售的中半山波老道項目，因第三季社會氣氛差而押後開售，相信本季會「重新上路」。至於新地（0016）東半山CENTRAL PEAK，目前已獲入伙紙，發展商表示只待示範單位優化工程完成，就可推出招標。

新界戰場則聚焦恒大的掃管笏恒大‧珺瓏灣；項目單位總數1982伙，屬近期最大型新界新盤，年初已獲批預售樓花，標準單位涵蓋開放式至3房，實用200餘至800方呎不等，當中300餘方呎1房單位佔近五成；另項目設22座逾2000方呎洋房，預計短期登場。

恒大‧珺瓏灣1982伙 規模最大

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經歷第三季社會運動的洗禮，新盤推售步伐一度放緩，但8月起多個新盤續登場，預計發展商第四季將發力推盤，惟面對比2003年SARS、2008年金融風暴更嚴峻的社會局面，新盤要吸引買家，須以低價開售、提供較長成交期及其他財務安排作招徠。

全年整體一手成交或見2萬宗

陳永傑估計，10月至12月期間，每月平均可錄得約1500宗成交，即整個季度可錄約4500宗成交，按季反彈逾一成；連同首三季累積錄約1.57萬宗成交，意味今年全年整體新盤成交可錄約2.02萬宗，除比去年全年錄逾1.58萬宗按年升28%，亦可能是2013年一手新例實施後的新高。