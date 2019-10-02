湯文亮：經濟轉壞 物業代理反增

經濟環境不好，各行各業要裁員就無可避免，有傳媒引述物業代理話，如果情况繼續下去，大約會有8000名物業代理失業，大約等於全部從業員20%。一般人看到這段新聞，都會覺得非常正常，但業內人士看到就知道不是行內人士所講，因為經濟情况繼續轉壞，一定會有業主出售持有的物業解燃眉之急。換句話說，物業代理生意多了，人數又怎會減少？

代理行趁市差「大換血」

事實上，如果經濟因示威活動呈膠着狀態，但又不是太壞，不是太多業主要出售物業，亦不是太多買家願意付市價買樓，樓宇成交量不足，物業代理人數才會下跌。倘若經濟下跌，各行各業被裁的人，他們雖然在經濟上沒有問題，但又希望仍然可以有工作，差不多唯一的選擇就是加入物業代理行業。所以，如果經濟環境持續轉壞，物業代理人數會不跌反升，大家不要以為我講笑，不妨參考2008年金融海嘯數據，當時大約有21,000物業代理，代理頭頭話將會有5000人離職，但很奇怪，在2009年金融海嘯告一段落，政府開始出招壓樓市的時候，物業代理人數反而增加了2000、3000人，而且持續上升，這就是大家都唔明白，樓價下跌，物業代理人數反而上升的原因。

大家又不要以為有人講大話，有8000名物業代理離職全屬事實，不過，物業代理行趁這機會裁掉一些冗員，同時補充一些生力軍，生力軍可以令行業生存。所以，有8000人被淘汰離職並不出奇，有沒有人再加入才是關鍵所在，以現時的情况，各行各業都受到打擊，一定會有不少人離職而加入物業代理行業，估計代理人數不跌反升，生意額亦會上升。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]