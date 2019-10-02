周顯：靠內地證券牌 贏得股壇「美」人歸

講到創越融資，其大股東就是May‧梁美嫻，正是此馬來頭大，她絕對是證券界最高級別的大姐大大，沒有聽過她的名字的，真是好打有限。這20多年來，她做過無數大刁，打過無數硬仗，那時她在馬來亞銀行擁有的金英證券當企業融資部一姐，後來索性買下了全部股份，自己當老闆，這就是創越融資了。

合資全牌照公司 廣東省只可以一間

問題在於，這位決斷英明的股壇女強人，怎會把股權賣給了偉祿集團呢？當然，偉祿集團財力雄厚，但財力比偉祿更強的公司也有很多呀！誰不想收納May‧梁為旗下呢？

這又要回溯到去年，偉祿集團投資了3.5億元，合股首間粵港合資的證券公司，而這證券公司是由廣東省政府作主要股東的粵財證券作牽頭，將會申請「證券全牌照」，即是包括承銷、保薦、資產管理、自營等等所有業務。重點是，和港資合資的全牌照公司，只可在上海市、廣東省、深圳市，各設一間而已。

我聽回來的消息，也相信是事實，梁美嫻正是被這張牌照所吸引，毅然「棄子入局」，把控制性股權出售，以獲取大灣區發展的獨佔良機。正是這原因，偉祿集團才贏得「美」人歸！

[周顯 投資二三事]