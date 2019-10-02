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經濟
2019年10月2日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
零售商新股因示威活動被拒上市 Muse母公司業務被指「過度集中示威區」
多隻新股 列一國兩制風險
阿里港第二上市未有時間表
港ADR指數挫200點 10月開局難
上月濠賭收微增0.6% 遜預期
美國會倘通過人權法 徐家健：對港影響長遠
人權法執行有難度 一切取決於總統
亞航戴秀鳳疑過檔香港快運
沙特阿美引基礎投資者 擬接觸中石化大馬石油
對冲基金經理Kyle Bass：不達標中資不值得美上市
證監答問解孖展新規怎執行 周五生效 業界：已重複做壓力測試
世貿降今年全球貿易增長至1.2%
長和傳發百億歐元債 為Wind再融資
歐美PMI齊見多年新低 美股早段升轉跌 美匯高位回落
蘋果5組件豁免關稅申請遭否決
澳洲減息1/4厘 今年第3次
張兆聰：大巿低吸高沽 中資券商可小注
技術取勝：中國外運2.7元阻力較大
劉思明：新奧能源消化重組候低吸
周顯：靠內地證券牌 贏得股壇「美」人歸
湯文亮：經濟轉壞 物業代理反增
第4季19新盤逾9800伙搶灘 業界料一手成交重上4500宗 按季增一成
國慶假新盤銷情按年大跌99%
廣源邨未補價呎售7336元新高
首8月未補價公屋買賣12.14億 歷史新高
摩根：下半年充滿挑戰 債巿看高一線
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技術取勝：中國外運2.7元阻力較大
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【明報專訊】中國平安87元支持關鍵（圖）
中銀航租69元成重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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零售商新股因示威活動被拒上市 Muse母公司業務被指「過度集中示威區」
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