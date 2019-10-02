澳洲減息1/4厘 今年第3次

央行：次季GDP增長10年最慢

澳洲央行稱，由於全球經濟增長放緩、房地產市場低迷及中美貿易形勢趨於緊張，澳洲第二季GDP增長是10年來最慢。澳洲當前的經濟阻力主要來自消費，樓市低迷抑制了家庭支出。央行下調利率，是為了促進就業及收入增長，並提升通脹率在中期內達到目標的信心。

澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）稱，世界各地的利率已很低，隨着各國央行對全球經濟持續下行的風險和低通脹作出反應，市場普遍預期會有進一步貨幣寬鬆措施。他表示，央行將繼續關注包括勞動力市場在內的形勢發展，並準備在必要時進一步放鬆貨幣政策。

不過一些分析認為，由於利率目前接近零，澳洲央行可能需要維持利率在當前水平。不過荷蘭國際集團（ING）的亞太區經濟師卡內爾（Robert Carnell）稱，澳洲央行現在最多只能有多3次常規減息，然後就會進入負利率的非常規寬鬆領域或量化寬鬆。市場揣測澳洲央行可能採取的政策措施，預期購買澳洲國債可能是第一步。

（綜合報道）

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