蘋果5組件豁免關稅申請遭否決

被拒豁免關稅的零件分別是可選底輪、管理輸入輸出端口的電路板、電源配接器、充電線，以及電腦處理器冷卻系統。美國貿易代表署在致蘋果的信函中指出，上述5項零件被拒絕豁免關稅，是因為產品「未能表明對特定產品徵收額外關稅，將對蘋果公司或其他美國利益造成嚴重的經濟損害」。蘋果對美國貿易代表署的決定未有評論。

本月15日關稅將加至30%

早在今年7月18日，蘋果便已向美國貿易代表署提出15項用來生產Mac Pro電腦用的中國製零件豁免申請，蘋果在申請中提出，這些零件是由蘋果自行設計的專有組件或設備，無關於中國的工業計劃，也沒有其他替代來源。這些零件是去年9月份美國對中國徵收2000億美元貨品關稅的一部分，今年5月這批貨品的關稅稅率已由10%提高至25％，本月15日更會進一步上調至30%。

上星期，蘋果15項申請當中，有10項獲美國貿易代表署批准豁免關稅；蘋果隨後亦宣布，將會繼續在得州奧斯汀的工廠生產組裝新款Mac Pro，這表明蘋果已打消將Mac Pro的生產組裝轉移到中國的念頭。美國總統特朗普日前還在推特中讚揚蘋果的決定是支持美國就業，為得州和全美各地供應商帶來數以百計工作機會，但言猶在耳，卻否決了蘋果餘下5項豁免關稅申請。

（綜合報道）

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