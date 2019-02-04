歐美PMI齊見多年新低 美股早段升轉跌 美匯高位回落

較早時公布的歐元區9月製造業PMI終值也見近7年低位，令歐元受壓。歐元在美匯指數的權重達五成以上，歐元轉弱一度造就美元升勢。歐元兌美元昨低見1.0879，為28個月低位。但由於美國數據出乎意料疲軟，歐元兌美元之後重上1.09以上。疲弱的ISM數據，令聯儲局本月底減息的概率急升。CME Group的利率期貨數據顯示，數據公布前交易員原預期本月底繼續減息的概率只有四成左右，12月減息一次或以上的概率在六成以上。數據公布後，交易員押注本月底減息的概率升至五成以上，12月減息的概率更達76%以上。

特朗普批利率「太高」傷害製造業

在美國10年來最疲軟的製造業數據公布後，美國總統特朗普發推文，抨擊聯儲局主席鮑威爾及聯儲局「容許美元變得如此強勁，特別是相對於所有其他貨幣，使美國的製造商受到負面影響」。他批評聯儲局所定的利率「太高」，而「他們就是自己的最大敵人而不自知。可悲！」市場關注聯儲局主席鮑威爾及多名官員本周的講話，為利率政策透露更多端倪。

德製造業PMI逾10年最差

資金避險，美國國債孳息率由升轉跌。之前由於日本央行下調4種主要到期債券的購買區間，暗示可能停止購買超過25年的債券，令該國的10年期國債拍賣表現為3年來最差。日本國債孳息率攀升，連帶美國國債和歐洲債券也被拋售。不過美國製造業數據疲軟，資金湧入美債。美國10年期國債孳息率跌至1.65厘。期金升約10美元，每盎司在1480美元以上。歐元區製造業活動在9月萎縮，當中以德國情况尤為嚴峻。

歐元區9月製造業PMI終值為45.7，是2012年10月以來最低。需求持續疲軟，新訂單數據出現了近7年來最大的萎縮。Markit首席商業經濟師威廉姆森（Chris Williamson）稱，歐元區製造業在9月每况愈下，為第四季發出日益嚴峻的信號。9月的歐元區製造業PMI數據顯示，製造業產出按季下跌逾1％，將嚴重拖累第三季的GDP。德國9月製造業PMI終值更降至41.7，是2009年6月以來最低。

日大型製造業信心6年新低

此外，日本的大型製造業企業信心也降至6年低位，反映中美貿易戰影響到日本經濟。日本央行公布的第三季企業短期經濟觀測調查（短觀）結果顯示，大型製造企業景氣判斷指數（DI）為5，連續3個季度惡化，見2013年6月以來新低。貿易戰導致出口低迷，令企業信心受挫。

（綜合報道）

[國際金融]