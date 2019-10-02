長和傳發百億歐元債 為Wind再融資

據此長和料可以新債替換舊債，每年減省1億歐元（約8.54億港元）財務成本。

發債配合長和電訊業務重組

彭博社引述消息指出，長和將在本周二為是次發債再融資計劃，進行路演。當中另有說法指，該公司擬尋求38億歐元借貸，及計劃發行美元債。是次發債計劃，是配合長和將歐洲6國及港澳的電訊業務重組，置於新的項目公司中，以取得高評級資格。

穆迪投資服務分析員Gloria Tsuen接受《彭博》訪問時指，新的電訊控股公司將提供盈利及現金流，比其更大的競爭對手為佳。穆迪更給予長和旗下新的控股公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd評級為Baa1。反之Wind Tre的債務票據則比投資評級為低。包括花旗、匯豐、Banca IMI SpA、法巴、巴克萊、法國農業信貸銀行、德意志銀行、高盛及意大利裕信銀行，正配合是次再融資的路演計劃。

長和亦曾經就意大利電訊業務所屬的Wind Tre，取得100億歐元橋樑貸款再融資，有關融資亦配合其以24.5億歐元向意大利電訊業務原有另一伙伴Veon Ltd方面收購餘下權益的交易。