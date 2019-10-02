世貿降今年全球貿易增長至1.2%

增幅10年最低

世貿認為，如果貿易緊張局勢繼續加劇，則貿易增長可能會跌穿0.5%至1.6%的預測範圍，不過如果貿易緊張局勢開始消退，則貿易增長可能會超過預期，世貿對明年貿易增長的預測值在1.7%到3.7%。

世貿指貿易放緩是基於全球經濟增長預測，由2.6%放緩至2.3%。世貿預計經濟風險主要偏向下行，將為貿易政策所主導，進一步關稅和報復行動，可能會導致新一輪的「破壞性的譴責循環」。貨幣和財政政策轉變，可能令金融市場不穩，全球經濟急劇放緩可能會導致更大的貿易下滑，而如果出現英國脫歐無序進行，可能會對歐洲產生重大影響。

世貿總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）表示，貿易前景合乎預期地暗淡，貿易衝突充滿不確定性，令一些企業延遲投資提高生產率，另外企業減少生產貨品和服務出口，也影響創造就業。IHS Markit的首席商業經濟學家Chris Williamson則表示，企業對來年樂觀的態度是七年來的低位，由於貿易戰、全球經濟增長放緩和地緣政治的影響，企業對前景感到憂慮。