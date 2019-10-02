證監答問解孖展新規怎執行 周五生效 業界：已重複做壓力測試

明報記者 陳偉燊

匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，在《指引》實施前大半年，他們已經作出準備，並且已經按《指引》所述規範，進行數星期的反覆測試，當中包括將非優質的證券抵押品全數價值撇掉，以作壓力測試，運作上不見得有太大問題，亦沒有遇到困難。但是其他規模較細的同業則難以定論。他又說：「就算實施《指引》，但是近期隨着市况變化，公司在提供孖展的政策，寧願減少涉險」，以帶來保障。

若偏離基準將給予合理時間調整

根據證監會因應《指引》發出的答問所指出，若證券行在提供孖展時偏離所定的基準，除該會判定不可接受者之外，一般在證券行已做好監控或補漏措施，不會自動視作合規缺失或導致紀律行動，而是給予合理時間作出調整。同時，在計算孖展貸款總額相對於資本的倍數時，證券商可將孖展按金減值的部分，從孖展貸款總額中剔除出來。在追收孖展未清償款項方面，除孖展按金已減值部分可扣除之外，卻要計入已獲寬免的追繳孖展保證金。

追收客戶孖展時，證監會指出，在證券商顧及本身運作及客戶情况後，在計算紀錄欠佳的客戶時，可以在發出通知及給予寬限期過後，計算客戶拖還紀錄。

將向業界提供培訓

至於處理不獲三大貸款銀行接納的證券融資時，證監會指出，業界在繼續提供相關證券孖展服務時，有需要按《指引》，即應用不少於80%的扣減百分率，並要將理據、對財務狀况的影響所作評估，及就產生的額外風險採取措施，作出紀錄。

在識別關聯主要證券抵押品時，即涉及證券行所持有的任何兩項或以上被視為有關聯的主要證券抵押品，當證券行發現作為抵押品的首10項證券中，有兩項為恒生指數成分股，便可逕自就餘下8項證券抵押品作評估。

隨着《指引》落實執行，證監會指出，將在《指引》實施6個月內，向業界提供培訓，並會在將來檢討《指引》時，進一步約見業界收集回應。