沙特阿美引基礎投資者 擬接觸中石化大馬石油

消息指沙特阿美未來兩周見投資者

知情人士稱，沙特阿美及其顧問最近與潛在投資者，包括中國主權財富基金及中石油集團等談判。消息指，沙特阿美還向阿聯酋和科威特的國有企業接觸，例如阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment），並與來自加拿大的養老基金商討。知情人士說，相關討論尚在初步階段，沙特阿美尚未接獲任何投資承諾。沙特阿美的顧問正安排與一些潛在的基礎投資者在本周及下周舉行會議。但它們未必作出投資。

沙特阿美曾與Petronas合作發展價值270億美元的煉油和石化綜合設施，又與中石化合作進行多個項目。沙特阿美早在2017年3月就邀請中石化投資其IPO。即使過去一年油價跌逾25％，沙特阿美仍希望依賴商業伙伴及友好政府，助其實現2萬億美元的估值。

計劃未來4年每年支付750億美元基本股息

為吸引基礎投資者的支持，沙特阿美將增加股息。根據沙特阿美在官網公開的資料，其計劃在2020至24年每年支付750億美元的基本股息。即使沙特阿美的利潤，不足以支付沙特政府作為投資者的應得份額，非政府股東也將獲得優惠待遇，獲750億美元派息中按比例分配的份額。以2萬億美元的估值計算，750億美元的股息將為投資者帶來3.75厘的收益率。在低利率世界其股息率算很高，但比不上其他大型石油公司。根據彭博的數據，殼牌（Shell）的股息率為6.22厘，而埃克森美孚（Exxo）的股息率為4.9厘。

此外，當油價偏軟，沙特阿美的稅率亦會下調。新的專利權計算將採取累進制。油價在每桶70美元以下時，邊際利潤率會降至15%。