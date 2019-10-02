亞航戴秀鳳疑過檔香港快運

曾任紅牛品牌經理

戴秀鳳於2007年加入亞洲航空商務部；後在2012年被委派至亞航日本分部，協助建立和開展亞航在日本的商務及市場運作，同時兼任亞航集團市場經理一職；1年後被委任為Air Asia首席商務執行官，主要掌管亞航商務團隊及業務發展工作。而在加入亞洲航空前，戴秀鳳曾在紅牛（Redbull）馬來西亞分部擔任品牌經理近兩年。

亞航曾連續10年評為最佳廉航

亞航的總部設於馬來西亞，也是目前亞洲規模最大的廉價航空公司，整個集團的國內及國際定期航班共超過160個航點，遍佈21個國家，去年則是連續第10年被Skytrax評選為「世界最佳低成本航空公司」。

戴秀鳳曾於2013年傳媒專訪中提到，為旅客提供低票價和高品質服務是亞航對旅客做出的一種承諾，亞航的飛機每日的飛行時間遠高於傳統航空公司，亞航長途機每日可飛行17小時，傳統航空公司一般只可飛行12小時，最大程度增加飛機的使用率，大幅降低運作成本，利用低成本航空運輸模式，是公司每年能向旅客提供如此巨大數量特價機票的前提和保證。